¿Qué va a pasar en los hospitales municipales con el aborto?

Por Lucas Prieto Schorr



La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal lanzó una importante alarma en las últimas horas. "Los hospitales tendrán problemas para atender los abortos", indicó en una reunión con su gabinete. El sistema de salud bonaerense, claro está, no se ha caracterizado en los últimos años por su excelencia y la aprobación de la ley del aborto el próximo 8 de agosto en el Senado podría sumar una situación aún más grave. Junto a esto, se abre otro interrogante que no se ha atendido y que nos plante que sucederá en los municipios.



Si bien son varios los distritos en los cuales los intendentes o concejales se han expresado al respecto del aborto -en su mayoría contra la ley-, todavía quedan algunos hombres de la política que se hacen los distraídos con el tema y la realidad los puede encontrar desatendidos de un tema extremadamente sensible: ¿qué pasará en los hospitales municipales con el aborto?



Vale aclarar que estas unidades de salud corren por cuenta y cargo de las estructuras municipales exclusivamente. Si bien la salud es una materia provincial, son muchos los municipios que han planteado esquemas de salud municipales para atender las demandas de sus vecinos. Y un ejemplo de eso es San Isidro. El municipio de Gustavo Posse -con su padre Melchor médico y pediatra como antecesor- es un foco importante en materia de salud pública municipal: con tres hospitales (el Central "Melchor Angel Posse", el Ciudad de Boulogne y el Hospital Municipal Materno Infantil) invierte gran parte de su presupuesto en la materia.



El problema que se presenta ahora es que hará un municipio como este con el aborto. ¿Se permitirá que se realicen estas prácticas en los Hospitales Municipales? ¿Podrá disponerse los quirófanos para realizar estas prácticas? ¿Los vecinos verán en su pago de tasa municipal el cargo por realización de abortos? ¿Cómo se financiará la practica? Si bien son muchos interrogantes pocas son las respuestas que se han encontrado hasta ahora: los políticos zonales esperan conocer el desarrollo del Senado para ver cómo se responde en la instancia local e incluso esperan conocer la votación de la Cámara Alta para dar su opinión y poder especular con el tema.



Como si fuera poco, 700 firmas de vecinos del distrito han pedido la ratificación de San Isidro como partido por la vida desde la concepción -situación que fue declarada por la Municipalidad en el año 2011- pero el proyecto fue desechado por el órgano legislativo local para no tener presiones sobre el tema. Además de ese texto se desestimaron otros dos textos que pedían acompañar la interrupción voluntaria del embarazo en una clara demostración que más allá de la opinión de cada uno, los legisladores locales no quieren saber nada con el tema.



Mientras tanto, somos muchos los que seguimos esperando respuestas porque a la objeción de conciencia institucional, al rol del médico y los hospitales debemos incorporarle el rol de los municipios y el desarrollo del aborto, con un sentido claro: si la Provincia de Buenos Aires va a tener complicaciones para afrontarlo ¿qué municipio podrá hacerse cargo de esto?



*Director de elmonitordelajusticia.com y autor del proyecto de reafirmación de San Isidro partido por la vida desde la concepción