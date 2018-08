Senadora cambió su postura sobre despenalización del aborto y el "NO" suma 37 votos

A días de que el proyecto de despenalización sea debatido en la Cámara alta, la senadora Silvina García Larraburu (FpV-PJ Río Negro) cambió su postura y sumó un voto más al rechazo, que al día de hoy cosecha 37 votos en contra, contra 31 a favor, 2 indecisos y una abstención.



García Larraburu integra el bloque que conduce el neuquino Marcelo Fuentes, y el que también integra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El bloque en conjunto a mediados de junio anunció la adhesión a la ley, pero ahora la rionegrina se distanció.



En declaraciones a radio Mitre, anunció su voto en contra y lo atribuyó a sus propias convicciones y a diferencias con el texto del proyecto que según su parecer es una "cortina de humo" que impulsó el presidente Mauricio Macri para distraer la atención pública.



"Este proyecto nace viciado de contenido porque la realidad es que el presidente Mauricio Macri, creo que aconsejado por el duranbarbismo con una total liviandad instala este tema sin ninguna voluntad real de debatir el fondo de la cuestión (...) esto tiene que ver con una voluntad liviana de distraer la atención de los temas de fondo porque de lo contrario lo hubiese llevado en su plataforma política", argumentó.



La senadora agregó que el debate "se desnaturalizó, se banalizó el tema, el proyecto es malo y no solo lo digo yo sino que la mayoría de los actores involucrados de uno y otro sector coinciden que no va a resolver la problemática de fondo, tiene que ver con intereses económicos foráneos que están impulsando y que han puesto mucho recurso para que se de este debate que tampoco tiene que ver con nuestra idiosincrasia y nuestro ordenamiento jurídico".



Agregó además que el proyecto "tampoco viene a ayudar o a trabajar en pos de la gente humilde porque la gente humilde, la gente pobre no aborta... el valor más grande que se ve en las familias humildes y en los sectores más carenciados, son sus hijos".