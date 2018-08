Sin el "Fondo Sojero", provincias y municipios resignan u$s 1.000 millones para obras

Con la eliminación del Fondo Federal Solidario, las provincias y municipios dejarán de recibir hasta u$s 1.000 millones en fondos para obras de infraestructura. Ese dinero es que el Estado nacional tiene previsto recaudar por los derechos a la exportación de soja en lo que queda de 2018 y en todo 2019.



En el Gobierno creen que el salto en un año del dólar de $ 17 a $ 31 es motivo suficiente para achicar los reintegros a los empresarios por las venta al exterior, reducir las retenciones al campo (ver nota aparte) y eliminar el "fondo sojero".



El FFS fue creado en el año 2009, cuando las Provincias solo recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales, explicaron desde Hacienda. "Gracias a decisiones adoptadas por el Gobierno nacional, las provincias han pasado a recibir en la actualidad un tercio de los recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación", justificaron al eliminar este impuesto coparticipable, creado por Cristina de Kirchner en medio del conflicto con el campo por la Resolución 125.



La expresidente estableció en 2009 un mecanismo de compensación a las provincias para lograr el apoyo de los gobernadores a la aplicación de retenciones graduales a la soja. Con esa intención, creó el Fondo Solidario, a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación al poroto, aceite y harinas de soja, que solo la Nación podía realizar.



Con eso fondo, se proponían fortalecer las obras de infraestructura en los distritos. "La finalidad es financiar obras provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contribuyan a la mejora de la infraestructura edilicia de las distintas reparticiones y/u organismos públicos, sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, así como para infraestructura e inversión productiva, con expresa prohibición de utilizar las sumas de dicho fondo, para el financiamiento de gastos corrientes".



Sin embargo, Mauricio Macri eliminó este fondo con un Decreto de Necesidad y Urgencia que pronoto saldrá a la luz, y desde los próximos días se cancelarán todas las transferencias directas a mandatarios del interior e intendentes. Tampoco será introducido este ítem en la ley de Presupuesto 2019. Hasta que se instrumente, el Ministerio de Agroindustria publicó una Resolución 249/18 en el Boletín Oficial en la que suspendió hasta el viernes la registración de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), y por lo tanto, todas las exportaciones del complejo sojero.



Con esta medida, el Gobierno espera un ahorro fiscal para la Nación de $ 8.500 millones en 2018 y $ 26.500 millones en 2019, casi u$s 1.000 millones. La decisión forma parte del paquete de medidas de ajuste fiscal que exige el FMI para el cumplimiento del acuerdo. En Santa Fe aseguran que no fueron consultados. En Salta deslizan que "estaban al tanto" del inminente recorte, pero que no lo espera para agosto.



El Poder Ejecutivo venía dilatando el pago diario del FFS a las provincias. Para concretar los desembolsos, la Nación exigía como contrapartida adherir al Pacto Fiscal. Si no lo hacían, no cobraban. Por este motivo, en los últimos meses Hacienda registró una abrupta caída en las transferencias mensuales. Según dijeron algunos ministros de economía provinciales, fueron cortadas hasta verificar la validación del "Acuerdo Fiscal" en cada jurisdicción.



Los datos consolidados del primer semestre de 2017 revelan que la Nación repartió $ 9.782 millones entre todas las provincias, CABA y los municipios.



Pero para 2018, por una mejora en las cosechas, los precios internacionales y tras la reciente devaluación, que llevó el dólar de $ 27,50 a $ 31, se proyectaba enviar al Interior unos $ 23.000 millones en 2018 en total. Hasta julio pasado, según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, el Gobierno nacional llevaba entregados $ 14.380 millones entre todos. El año pasado las 135 intendencias bonaerenses recibieron unos $ 1.300 millones. Para este año, tenían pautado el ingreso de unos $ 2.000 millones.











La intendenta de Rosario, Mónica Fein, dijo que su ciudada perderá $ 240 millones que se destinaban íntegramente a obra pública. "El gobierno nacional pretende resolver su descalabro financiero cortando por los más débiles. Por DNU, definieron recortarle $ 240 millones a la ciudad que eran destinados exclusivamente para obras, como las del Policlinico San Martín, el Hospital Carrasco o varios barrios de cloacas", escribió la intendenta en Twitter.



"Todas estas obras se hicieron con el fondo sojero que hoy decidió suspender el gobierno nacional. Recursos que deben destinarse exclusivamente a obra pública y que invertimos en cada uno de los barrios. Es una muy mala noticia para todos los que creemos en un país más federal", afirmó la jefa comunal.