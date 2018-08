Goñi: "Los próximos seis meses no van a ser fáciles"

Entrevista de Cecilia Camarano.-



En el marco de una nueva edición del Precoloquio IDEA que se realiza cada año, cientos de empresarios se dieron cita en Rosario para analizar el contexto político y económico. Sin embargo, la trama de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno se coló en el evento, y fue el tema de los pasillos.



De hecho, el propio presidente de IDEA, Javier Goñi, es a la vez gerente general de Ledesma, la empresa que comercializaba los cuadernos Gloria (ahora bajo la marca América), donde quien fuera chofer de Roberto Baratta, segundo del exministro de Planificación Julio De Vido, registró las presuntas coimas en la obra pública bajo el kirchnerismo.



En este marco, el empresario confesó a ámbito.com que, "aunque la tentación fue grande" descartaron usar el tema para una posible campaña de marketing debido a que se trata de un tema muy serio.



Periodista: ¿Cómo transitan las empresas el escenario económico actual?



Javier Goñi: Es cierto que es un contexto difícil, si tomamos la encuesta de expectativas empresarias que realizamos en IDEA vemos que no se cumplieron en su mayoría, pero también se espera que la situación mejore en adelante. Entonces yo creo que hay que mirar para adelante, los próximos seis meses no van a ser fáciles, pero con la convicción de que el camino es el correcto. Los empresarios estamos acostumbrados a los altibajos.



P.: ¿Usted comparte la idea de que el año próximo será mejor?



J. G.: En el próximo año la situación debería mejorar porque hay dos cosas clave. Una son las PPP, que van a dar un impulso clave, y la otra es que, si toda sale bien y parece que sí, la cosecha va a mejorar el año que viene y no va a haber sequía, eso implica crecimiento.



P.: ¿No cree que las presuntas coimas que involucran a empresarios y exfuncionarios impactarán en la obra pública?



J. G.: Lo que está pasando es triste pero es importante para que de una vez por todas tengamos la Argentina que queremos. Desde IDEA siempre insistimos mucho con la transparencia y la corrupción institucionalmente. Esta da la sensación de que de una vez por todas podemos convertirnos en un país en serio, y hay que estar a la altura de las circunstancias. De hecho, los procesos de licitación se hicieron con mucha transparencia, esperemos que no se afecten.



P.: ¿Cómo está el diálogo con el Gobierno hoy?



J. G.: El diálogo con este Gobierno siempre ha sido muy bueno. Es un diálogo constructivo, uno aporta, no va sólo a pedir cosas.



P.: ¿Cuáles son los principales reclamos del sector?



J. G.: Una de las cosas clave es que vaya bajando la inflación y la tasa de interés. Si bien sabíamos que la inflación iba a ser alta la idea es que no siga subiendo. Y el alza de tasa de interés hace que la inversión sea muy cuesta arriba. También necesitamos la previsibilidad de los marcos legales y jurídicos.



P.: ¿Cómo cree que impactarán los anuncios del Ministerio de Hacienda en el escenario empresarial?



J.G.: Hay que entender que no podemos gastar más de lo que tenemos, debemos adecuarnos a nuestras posibilidades. Hay que poner un poquito todos, si somos honestos puede haber una baja en los reintegros, pero también hubo una subida en el tipo de cambio que no estaba en el presupuesto, entonces una cosa compensa la otra.



P.: Cambiando de tema, ¿en algún momento pensaron en Ledesma en utilizar la trama de los cuadernos en una campaña publicitaria?



J. G.: Hemos sido muy cuidadosos en no hacer una campaña de marketing como en otro momento nos hubiera gustado, pero era un tema serio. Igualmente, no estamos en temporada alta de cuadernos, la venta fuerte de cuadernos es en los meses de octubre, noviembre y diciembre y un poquito en septiembre. SÍ estamos contentos de que la marca ha sido revalorizada y no ha tenido comentarios negativos. Aunque la tentación era grande, preferimos, dado que era un tema delicado, ser muy cuidadosos.