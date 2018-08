Funes de Rioja: "La contracción industrial durará uno o dos trimestres, y la salida no será pareja"

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, se refirió a la fuerte caída en la actividad industrial en junio y estimó que "la contracción durará uno o dos trimestres, y luego la salida no será pareja".



"Luego del primer trimestre del año sabíamos que íbamos a entrar en una fuerte contracción, que durará uno o dos trimestres, y luego la salida no será pareja para todos los sectores", sostuvo en diálogo con radio Mitre.



El dirigente industrial pidió "poner el mayor énfasis en las economías regionales" y explicó que el país necesita "exportar y exportar" para ser "el supermercado del mundo".



"Le dijimos al Gobierno que el tipo de cambio competitivo ayuda, pero necesitamos una competitividad sistémica", agregó.



La actividad industrial sufrió una fuerte caída en junio al registrar una contracción interanual de 8,4%, y del 5,2% con respecto al mes anterior (desestacionalizado), según la Unión Industrial Argentina (UIA).



Así, en el primer semestre, la actividad manufacturera acumuló un crecimiento interanual de 0,4%.



La caída de junio se debió fundamentalmente al bajo desempeño del rubro químico y petroquímico (-19,3%) en parte por la alta base de comparación y por cierres de plantas.



También por las fuertes caídas del sector automotriz (-13,4%), con fuerte incidencia del paro de camioneros de Brasil y los pocos días hábiles de actividad en ése mes.



Asimismo presentaron resultados interanuales negativos los rubros textil, metalmecánica (-4,4%), explicado fundamentalmente por caídas en maquinaria agrícola y autopartes, minerales no metálicos (-4,4%) por la retracción de la construcción, alimentos y bebidas (-3,5%) -cuyo rendimiento descontando la molienda fue -0,4% -.



Los únicos bloques que contrarrestaron la caída fueron metales básicos (+7,3%) impulsado por la expansión del acero y papel y cartón (+5%) por la baja base de comparación.



Funes de Rioja, también presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) advirtió que "vemos informalidad laboral y fiscal, esa evasión hace que quienes cumplen tengan que pagar mucho".



Se refirió además a la causa de los "cuadernos" que investiga una red de corrupción ligada a la obra pública durante el kirchnerismo, y calificó la situación como "penosa".



"No puede haber reconstrucción económica sin un escenario transparente. No puede haber inversión y desarrollo si en vez de negocios hay negociados", aseveró. Respecto a las consecuencias negativas que podrían tener las revelaciones sobre la economía, admitió que "puede haber impacto en algunos sectores", pero dijo que "mirar sólo eso es como tapar el cielo con las manos. Si hay que transparentar, transparentemos".