Vidal: "Reconozco que es un momento difícil y la gente no la está pasando bien"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó este sábado estar preocupada por la situación económica y admitió que "la gente no la está pasando bien", luego de realizar un timbreo en la ciudad de Mar del Plata.



"Reconozco que este es un momento difícil, que la gente no la está pasando bien", señaló Vidal y agregó: "A mí me preocupa la inflación, que cada bonaerense pueda llegar a fin de mes".



En declaraciones a FM Atlántica Latina, la gobernadora subrayó que le "preocupa sobre todo el impacto que la inflación tiene en los alimentos, las tarifas" y destacó: "Por eso eliminamos los impuestos provinciales y municipales".



La mandataria bonaerense se expresó así luego de realizar en la ciudad balnearia un timbreo, actividad característica del PRO que suele llevarse a cabo a nivel nacional pero que en esta ocasión la tuvo como única protagonista.



"Seguimos recorriendo la provincia como cada semana. Hoy estuvimos en Mar del Plata y salimos a timbrear para escuchar a los vecinos, hablar de lo que hacemos juntos y compartir cómo podemos seguir mejorando", manifestó la dirigente de Cambiemos en Twitter, donde publicó una foto suya caminando junto a una vecina.



La gobernadora de la provincia de Buenos Aires arribó a Mar del Plata el último viernes acompañada por el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, con quien inauguró la nueva estación depuradora de aguas residuales de ese distrito bonaerense.



"Esta obra es una realidad, como tantas otras que se han hecho en la Provincia que les permiten a los bonaerenses vivir mejor; obras que empiezan y se terminan, transparentes, no carteles vacíos durante años sin respuesta para nadie", sostuvo Vidal durante el acto.



La mandataria señaló que "todavía falta mucho para que esta sea la ciudad que los marplatenses se merecen, la que vivimos cuando éramos chicos" y agregó: "Para esa ciudad trabajamos. Venimos durante todo el año para empujar y que esté mejor, para que los marplatenses que viven y aman esta ciudad todos los días sientan que Mar del Plata crece y avanza".