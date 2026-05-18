La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a viajar al Mundial 2026 y a la final de la Champions League

El juez Diego Amarante le permitirá asistir al evento bajo condición de depositar un seguro de caución y de no modificar fechas y destinos preanunciados. A finales de marzo, Tapia fue procesado en la causa por presunta retención indebida de aportes.

El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó este lunes al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , Claudio "Chiqui" Tapia , a viajar al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá . A cambio, el dirigente procesado por presunta retención indebida de aportes , deberá depositar una caución por $30 millones.

La Justicia hizo lugar a un pedido de Tapia para poder salir del país entre los días 27 de mayo y 21 de julio con motivo de una serie de citas y compromisos marcados por su condición de presidente de la asociación argentina.

Tapia viajará en primer lugar a Hungría como miembro del Consejo Directivo de la Conmebol y como presidente de la AFA por “compromisos deportivos e institucionales”. En ese marco, asistirá a la final del torneo “UEFA Champions League” . Posteriormente, viajará a Estados Unidos para actividades oficiales y protocolares vinculadas a la Copa Mundial FIFA 2026 .

Claudio Tapia fue autorizado a salir del país: irá al Mundial y a la final de la Champions League

La primera parada será en Budapest el 30 de mayo, donde asistirá al partido definitorio de la competencia europea entre Paris Saint Germain y Arsenal. Días después, se trasladará hacia el continente americano para los amistosos pre mundialistas de la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia, el 6 y 9 de junio.

El dirigente argentino tiene previsto también participar de las ceremonias preliminares del Mundial FIFA 2026 mediante visitas protocolares y actividades oficiales que se realizarán en EEUU, México y Canadá entre el 10 y el 19 de junio.

El juez Amarante que procesó a Tapia y lo embargó por $350 millones por supuesta retención indebida de aportes de la AFA, argumentó su decisión al considerar que “no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional en las concretas condiciones informadas”. Aseguró además que el presidente de AFA “dio adecuado cumplimiento, en tiempo y forma, a las condiciones impuestas por el tribunal” en autorizaciones anteriores para salir del país.

Pero la autorización estará supeditada a una serie de condiciones. Por un lado, deberá depositar el monto de $30 millones como un seguro de caución. Por otro, no modificar los destinos ni las fechas preanunciados por el propio Tapia ya que, en tal caso, será considerado como una "violación directa a los compromisos".

La causa contra Claudio "Chiqui" Tapia

A finales de marzo, Amarante procesó a Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó la falta de depósito en término de sumas retenidas en concepto de impuestos y aportes.

Según se consignó en la resolución, se habría verificado la “falta de pago, dentro del plazo legal correspondiente, de las declaraciones juradas” vinculadas a distintos regímenes impositivos y de seguridad social. El expediente alcanza, además de Tapia, a Pablo Toviggino, Cristian Malaspina, Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco, junto con la propia AFA como persona jurídica.

De acuerdo con el fallo, los hechos investigados se centran en la presunta omisión de depósito, —dentro de los 30 días posteriores al vencimiento, de fondos retenidos en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones al sistema de seguridad social.

El juez describió que se trata de una “presunta omisión de depósito, dentro de los treinta (30) días corridos de vencidos los plazos de ingreso, de los importes retenidos” por la AFA en distintos períodos fiscales .

Los montos involucrados, detallados en extensas planillas dentro de la resolución, alcanzan cifras multimillonarias y abarcan períodos entre 2024 y 2025. Cada omisión fue considerada como un hecho independiente a los fines penales.

chiqui tapia

Sobreseyeron a Claudio "Chiqui" Tapia en la causa por lavado

Semanas atrás, en otra causa, el presidente de AFA fue sobreseído del presunto delito de lavado de activos. La decisión fue dictada por el juez en lo Penal Económico Juan Galván Greenway, con intervención del fiscal Jorge Dhal Rocha, luego de una investigación patrimonial que incluyó informes bancarios, tributarios, registrales y documentación vinculada a bienes inmuebles y vehículos.

La denuncia se había presentado en 2021 y apuntaba, entre otros cosas, al acuerdo indemnizatorio firmado por la suspensión del amistoso entre la Selección argentina e Israel, que debía disputarse en Jerusalén el 9 de junio de 2018. El partido fue cancelado en medio de protestas y advertencias de seguridad. La resolución también alcanzó a sus hijos Matías Tapia e Iván Tapia.

En la causa también se analizaba el crecimiento patrimonial atribuido a Tapia, la compra de inmuebles, vehículos de alta gama y gastos señalados en la denuncia, entre ellos una celebración realizada en el hotel Sofitel de Cardales.

Según surge de la resolución, el análisis de ingresos, gastos y adquisiciones no permitió sostener una imputación por lavado de dinero. En esa línea, la investigación concluyó que los ingresos declarados por Tapia, sumados a un préstamo hipotecario, justificaban la compra de la vivienda y de los automóviles registrados en su entorno familiar.