"Si no sale en libertad, Taselli va a mentir y va a involucrar a alguno"

Mariano Cúneo Libarona, defensor de Sergio Taselli, aseguró que, en caso de que continúe detenido, su defendido "inventará" una confesión "involucrando a alguien" para poder recuperar la libertad.



"Si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno. No va a presentarse como arrepentido, salvo que quede preso y tenga que inventar algo, confesar algo, involucrar a alguien", manifestó Cúneo Libarona.



"Tenés que arrepentirte, confesar algo, e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedas preso. Hay que ir y confesar, si no quedas preso", añadió en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.



El empresario Sergio Taselli negó ayer las acusaciones en su contra en la causa por los cuadernos sobre supuestas coimas en la obra pública, al señalar que él no ocupaba el inmueble en la fecha en la que se lo vincula en los escritos.



El ejecutivo es señalado por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto baratta, como el que entregó en agosto de 2013 bolsos con 170 mil pesos y 200 mil dólares al entonces número dos del Ministerio de Planificación en un edificio ubicado sobre la calle Wemicke al 573.



En su descarto Taselli dijo que recién tomó posesión de ese lugar en 2016, o sea tres años después de los hechos descritos en los cuadernos.



"Confiesa el que se arrepiente o cometió el delito, no puede confesar el que no lo cometió, y aparte él no está obligado a confesar si no estamos en la edad media con la inquisición", indicó Cuneo Libarona.



"No me gusta mucho la situación, el juez tomará alguna medida y se dará cuenta que Taselli no tiene nada que ver y lo tendrá que dejar en libertad. Está perfecto que el que cometió el ilícito use este derecho, pero no todos los casos son iguales.", agregó.