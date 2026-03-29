Causa ANDIS: piden 29 nuevas indagatorias y Diego Spagnuolo podría volver a ser citado

Los fiscales reclamaron nuevas medidas en la causa por presuntas licitaciones irregulares en la compra de insumos. Entre los pedidos figura otra indagatoria para el extitular de ANDIS, ya procesado en un tramo previo.

El fiscal federal Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, avanzaron con un nuevo pedido de 29 indagatorias en la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , en una maniobra vinculada a compras irregulares de insumos y posible direccionamiento de licitaciones.

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Entre los nombres incluidos en la solicitud aparece Diego Spagnuolo , extitular del organismo, quien ya había sido procesado por el juez Sebastián Casanello en un tramo anterior del expediente. También fue requerida la indagatoria de Miguel Ángel Calvete y de una veintena de empresarios vinculados a las contrataciones bajo sospecha.

La investigación se centra en licitaciones supuestamente irregulares para la compra de insumos destinados a personas con discapacidad, desde sillas de ruedas hasta audífonos, con sospechas de sobreprecios, pliegos direccionados y procesos manipulados para favorecer a proveedores específicos, según señalaron fuentes judiciales.

Los fiscales apuntan a supuestos mecanismos de colusión entre empresas, restricción deliberada de la competencia y posible pago de sobornos a funcionarios públicos a cambio de adjudicaciones. Bajo esa hipótesis, el expediente analiza si existió una estructura organizada para desviar fondos públicos asignados al área de discapacidad.

Además de las nuevas indagatorias, Picardi pidió diversas medidas de prueba orientadas a profundizar la pesquisa sobre otra veintena de sospechosos, mientras las defensas de los 19 primeros involucrados ya desplegaron su estrategia ante la Cámara Federal porteña para revertir las acusaciones que los ubican como miembros de una asociación ilícita.

Uno de los puntos sensibles del expediente es el pedido de peritaje sobre audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se hablaría de coimas que incluso podrían involucrar menciones a Karina Milei, según surge del reclamo de algunas de las partes.

En un fallo de febrero, Casanello dio por acreditada la existencia de una asociación ilícita enquistada en ANDIS, integrada por exfuncionarios y empresarios que habrían direccionado contrataciones públicas, manipulado pagos y utilizado empresas pantalla para defraudar al Estado.

La causa cambió de magistrado luego de que el juzgado quedara subrogado por Ariel Lijo, quien ahora deberá resolver si hace lugar al nuevo pedido de indagatorias formulado por la fiscalía.

En el expediente también aparece procesado Miguel Ángel Calvete, quien permanece detenido por una condena por proxenetismo, y desde el inicio de la causa fueron imputados directivos de la droguería Suizo Argentina.

Entre ellos figuran los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, cuyas indagatorias quedarían para una próxima etapa. Durante un allanamiento realizado en agosto de 2025 en Nordelta, los investigadores encontraron más de 200.000 dólares guardados en sobres en el domicilio de Emmanuel.

Jonathan, en tanto, se entregó a la Justicia y presentó un celular reseteado a estado de fábrica, una circunstancia que también quedó incorporada al expediente.

Otro de los nombres mencionados es “el Helvético”, apodo que, según la resolución judicial, aludiría a Sebastián Nuner Uner, gerente de la empresa vinculada a los Kovalivker y señalado dentro del entramado investigado.