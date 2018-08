Nielsen: "Los mercados tienen tolerancia cero con el Gobierno"

Una tras otra, se suman las voces que cuestionan la gestión económica del Gobierno, en momentos en que el dólar no encuentra freno, la inflación sigue imparable y los salarios pierden poder adquisitivo, con las consecuencias en la economía real y la actividad productiva y el consumo. El anuncio del presidente Mauricio Macri sobre el adelanto de los desembolsos del préstamo con el FMI no parece traer mejores expectativas.



En declaraciones a radio La Red, el economista Guillermo Nielsen afirmó que el Ejecutivo "hizo un acuerdo con el FMI, se fijaron metas, y no pueden pasar la primera revisión", mientras que "hay un problema total de confianza". "Los mercados tienen tolerancia cero con el Gobierno", remató.



"El mercado le tiene menos tolerancia al Gobierno que la que tiene el FMI, y lo que vale es lo que marca el mercado", insistió Nielsen, aunque aclaró: "De esto, abollado se sale, pero se puede salir". Y reiteró: "Hay un problema total de confianza".



Nielsen consideró que "el dólar no debería estar a más de $ 25 y está a $ 32 porque el Gobierno no supo poner límite a algunos gastos, y eso nos está perjudicando a todos", y que "esto no se arregla con más deuda, se arregla gastando menos".



"El horno no está para bollos, hay que volver al equilibrio, el dólar no puede estar a $ 32, es una locura, por el impacto social que tiene", aseguró el exsecretario de Finanzas. Además, respecto al impacto cotidiano de la suba del dólar y de los precios, Nielsen opinó que "no se ve controlada la posibilidad de evitar un espiral".



"La política económica es muy pobre. Hay un mal diagnóstico y eso me preocupa mucho", sentenció.





