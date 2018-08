Furiase: "El mercado ya está teniendo desconfianza en el equipo económico"

El dólar acelera su escalada frente al peso y nada parece frenarlo. Ni el anuncio del presidente Mauricio Macri sobre el acuerdo para que el FMI adelante los desembolsos por el crédito de u$s 50.000 millones; ni la intervención del Banco Central que vendió no menos de u$s 300 millones, fueron suficientes para evitar que la divisa cotice por encima de los $ 34.



Consultado por ámbito.com, el director de Eco Go, Federico Furiase consideró que "el mercado ya está teniendo desconfianza en el equipo económico". Por eso es que para él se necesita "un plan de estabilización" con acuerdo de las fuerzas políticas y empresarias para contener la situación económica y financiera. "El dólar a $ 34 te deja más competitiva. El problema es que el dólar financiero no está estabilizado. Los desequilibrios macroeconómicos siguen y sigue habiendo ruido", aseguró.



Macri buscó esta mañana llevar calma sobre la situación económica. Lo acordado con el FMI implica que el organismo adelantará a 2019 los desembolsos previstos para 2020 y 2021 con el fin de cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno. Sin embargo, poco pudo hacer viendo el desarrollo de la jornada financiera que hizo saltar la divisa de $ 31,15 a más de $ 34.



"El anuncio va en la dirección correcta, porque busca despejar dudas sobre el financiamiento. Pero faltaron los detalles, mostrar los números del programa financiero. Y todo eso hizo que no se recupere la confianza", consideró Furiase sobre la falta de precisiones en el mensaje del Presidente que no llegó a los dos minutos de duración.



Además, cuestionó que se haya expuesto el propio Macri para hacer el anuncio. "Era necesario despejar las dudas, pero la forma en que se hizo juega una mala pasada. Es una imagen muy fuerte de la desconfianza del mercado", agregó.



El economista opinó que "la peor imagen es la suba fuerte del dólar y el BCRA perdiendo reservas", y que el Gobierno "debería tolerar un dólar y una inflación más altos" pero aplicar un nuevo plan que ponga estabilidad en el mundo financiero.