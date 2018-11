La industria se desplomó 11,5% en septiembre, la mayor contracción en casi una década

Afectado por una brusca desaceleración de la economía, el Estimador Mensual Industrial (EMI) se contrajo un fuerte 11,5% interanual en septiembre, reportó este martes el INDEC.



Se trata del peor dato registrado desde mayo de 2009, según economistas consultados por ámbito.com.



El acumulado anual del EMI, respecto de igual período del año previo, arrojó una baja del 2,1% en el noveno mes del año.



Analistas consultados por Reuters estimaban una baja del 7,1 por ciento en la producción industrial de septiembre.



"Es la mayor caída en mucho tiempo, la baja más importante desde mayo de 2009. De todos modos, no puedo decir que sorprenda, el dato era esperado", dijo a este medio el economista Gabriel Caamaño, de la Consultora Ledesma.



Se dio por una combinación del derrumbe de la industria alimenticia, que a diferencia del EMAE sigue sufriendo las consecuencias de la seca por la menor disponibilidad de materia prima, y por el impacto de la mayor volatilidad macro que tuvo ese mes, explicó Caamaño.



Como la serie histórica del EMI se discontinuó y la actual no se reestimó para atrás, los datos históricos del INDEC no son comparables, por lo tanto para detectar una caída similar o peor a la septiembre de 2018 es necesario empalmar con el componente del Estimador de la Actividad Económica (EMAE).



De esta forma, "si se analiza al subsector industria del EMAE con el EMI, se observa que, más allá de que tienen alguna diferencia, dan parecido, por lo que de esta comparación concluimos que es el peor dato desde mayo de 2009", explicó Caamaño.