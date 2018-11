Dietrich: "Hay cero posibilidad de privatizar Aerolíneas"

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, tildó este viernes de "irresponsables" a los gremios aeronáuticos por el paro del jueves y los acusó de pretender "mantener privilegios distorsionados", a la vez que rechazó la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas.



"Una vez más, vemos una tremenda irresponsabilidad de la dirigencia sindical aeronáutica, poniendo obstáculos a la gente y perjudicando a Aerolíneas Argentinas. El jueves volaron todas las compañías menos Aerolíneas. No están entendiendo el desafío que tenemos de que sea una empresa sustentable", señaló Dietrich.



Tras asegurar que "hay cero posibilidades de privatización" de Aerolíneas, el funcionario indicó: "Al final, no se termina de entender por qué paran. La única realidad es que terminan parando por eso que llaman una asamblea, y aunque dicen que es por una hora, termina siendo por diez".



"El problema es que había un sistema de privilegios históricos en el que ellos definían quién trabaja y quién no. Eran privilegios distorsionados, y ya no lo deciden más ni en Aerolíneas ni en otras compañías. Estamos dando la discusión contra esos privilegios", aseguró el ministro, en una entrevista con el diario La Nación.



Asimismo, indicó que "el equipo de Aerolíneas Argentinas está en diálogo permanente" y que los incrementos de sueldo en la empresa "han sido de los mejores frente a cualquier otra actividad".



"El presidente (Mauricio Macri) tiene razón. En noviembre entregamos (el equivalente a) dos metrobuses para que la compañía pueda funcionar y pagar los salarios. Venimos de un camino virtuoso, bajando en millones de dólares los subsidios. Pero el aumento en el precio del petróleo y en otras variables (el dólar) ha hecho que los pasajes y, sobre todo, los vuelos internacionales, hayan caído", explicó.



El ministro se expresó en estos términos después de que una medida de fuerza de trabajadores de Aerolíneas Argentinas y Austral dejaran este jueves a unos 30.000 pasajeros varados, mientras dirigentes gremiales acusaron al Gobierno de pretender privatizar la compañía de bandera debido a las dificultades para achicar su déficit operativo.