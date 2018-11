Por fin de concesión, cierra Buenos Aires Desing

El reconocido shopping Buenos Aires Desing cerrará sus puertas al público este domingo 18 de noviembre cuando llegue a su fin el contrato de concesión otorgado por el Gobierno porteño hace 25 años. La empresa consecionaria tendrá un período de tres meses de ventana para llevar a cabo el desalojo. Posteriormente, la Ciudad retomará la posesión del predio hasta nueva licitación.



El predio ubicado en Recoleta, donde actualmente funcionan cerca de 70 locales sublocatarios, fue comercializado por la firma Emprendimientos Recoleta S.A., cuyo mayor accionista es IRSA, desarrolladora inmobiliaria de Eduardo Elsztain. El contrato, firmado en 1993 y prorrogado en 2013, llegó a su fin y el Gobierno de la Ciudad deberá llamar a una nueva licitación.



Si bien el cierre es un hecho de público conocimiento, ocurre luego de que tanto la compañía como el Gobierno porteño intentaran acercar posiciones para continuar con el centro comercial abierto.



En ese ida y vuelta, la Legislatura de la Ciudad había comenzado a tratar el texto de un proyecto de ley, que entre otros aspectos preveía que Emprendimientos Recoleta continuara por otros 18 meses a cargo, hasta tanto se adjudique un nuevo locatario.



Entre otros aspectos, el proyecto tiene como objetivo dar una futura concesión por 15 años, con opción a prorroga por otros 5 años, y pone el foco en llevar a cabo un desarrollo cultural, gastronómico y comercial. Además, plantea una actualización en el canon a cobrar.



Sin embargo, la normativa aún no fue aprobada por cuestiones políticas y recién tendría una nueva lectura en enero, luego de ser convocada una audiencia pública. Por este motivo, el intento por parte del Ejecutivo porteño de encontrar una solución al temprano cierre finalmente no prosperó y desde IRSA deberán desalojar el predio antes del 18 de febrero. En ese período, Buenos Aires Desing no podrá continuar abierto al público, por lo cual el último día de apertura será este domingo.



Si bien IRSA deberá comenzar a poner en condiciones el predio para su entrega, también existe la posibilidad de que la compañía se presente a la nueva licitación y retome el control del mismo a futuro.