Aguad reconoció que el país "no tiene los medios para recuperar" el ARA San Juan

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, reconoció que el país "no tiene los medios como para recuperar" al ARA San Juan del fondo del mar, en una conferencia de prensa ofrecida en el edificio Libertad, sede de la Armada.



"Yo diría que no tenemos medios. No teníamos medios siquiera para bajar a las profundidades del mar. Tampoco tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características" , señaló.



Por su parte José Villán, jefe del estado mayor de la Armada, pidió "prudencia" en el tema hasta tener mayor precisiones.



Familiares de los 44 tripulantes habían reclamado que los restos de la nave sean recuperados por la empresa Ocean Infinity.



En declaraciones periodísticas, varios familiares indicaron que la firma les informó en su momento que "hasta 1.500 metros de profundidad" es posible "reflotar" los restos hallados a 900 metros, a casi 500 kilómetros del golfo de San Jorge, en Chubut.



"La empresa que lo encontró dice que tiene las herramientas para sacarlo", afirmó Luis Niz, padre del cabo homónimo.



A su vez, Isabel Polo indicó que la empresa encargada de la búsqueda informó que "hasta 1.500 metros se puede reflotar" si bien, poco antes de tomar contacto con las autoridades, vaticinó: "Estoy segura de que van a decir que no se reflotará".



En el mes de septiembre, Aguad dijo a la señal de noticias TN que sería "imposible" reflotar el submarino si se encontraba a más de 400 o 500 metros de profundidad.



En lo que coincidieron los analistas durante estos meses de búsqueda es que emprender la tarea de reflotar el ARA San Juan demandaría una inversión multimillonaria.



Por citar un ejemplo, reflotar el submarino nuclear ruso "Kursk" del fondo del mar de Barents, en 2001, demandó unos u$s 100 millones. Pero con una gran diferencia: se encontraba a solo 108 metros de profundidad.



La operación la llevó a cabo una empresa holandesa, luego de tres meses de planificación, con 54 cables de acero de extrema resistencia, que fueron introducidos por orificios practicados en el casco de la nave. Una computadora central controló el proceso para distribuir la carga entre los cables de manera proporcional.



Además, en el caso del ARA San Juan habría que tener en cuenta, entre otras cosas, cuánta agua ingreso en el casco y si está encajado en el lecho marino, lo que dificultaría aún más la operación.