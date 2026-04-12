Cierre momentáneo en IPS: la oficina que no prestará servicios a jubilados en los próximos días

Desde el organismo anunciaron el cese de atención de una de sus delegaciones por tareas de mantenimiento.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires es uno de los organismos clave para miles de beneficiarios en territorio bonaerense. A través de este ente, se gestionan jubilaciones, pensiones y otros trámites fundamentales para quienes dependen del sistema previsional provincial.

En este contexto, los jubilados bonaerenses mantienen una relación constante con el IPS, ya que deben realizar consultas, presentar documentación o iniciar gestiones administrativas en sus distintas sedes. La atención presencial sigue siendo, para muchos, una herramienta central .

Sin embargo, en los últimos días se conoció que el organismo anunció el cierre temporal de una de sus oficinas de atención al público, lo que generó dudas entre los beneficiarios sobre cómo continuar con sus trámites habituales.

El organismo presta atención presencial en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

El IPS informó que la oficina de atención ubicada en la ciudad de Lobos permanecerá cerrada de manera temporal debido a tareas de mantenimiento y reorganización interna entre el lunes 13 y el viernes 17 de abril . Esta medida busca mejorar las condiciones de atención y optimizar el funcionamiento del espacio.

Durante este período, los jubilados y pensionados que necesiten realizar trámites deberán dirigirse a delegaciones cercanas o utilizar los canales digitales disponibles del organismo. También se recomienda consultar previamente para evitar traslados innecesarios. El Centro de Atención Previsional más cercano disponible es el de Cañuelas, ubicado en Calle Mitre N°1060.

Desde el IPS señalaron que la interrupción del servicio es momentánea y que, una vez finalizadas las tareas, la oficina retomará su actividad habitual. Mientras tanto, se busca garantizar que los beneficiarios continúen recibiendo atención por vías alternativas.

Jubilados IPS Imagen: Freepik

Calendario de pagos: abril 2026

El cronograma de pagos del IPS para abril de 2026 ya fue confirmado y se organiza según la terminación del número de documento. Como es habitual, está organizado durante los últimos días hábiles del mes, por lo que para abril esas fechas caen el lunes 30 y martes 31.

Los jubilados y pensionados con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 cobran en la primera jornada de pago, es decir, el lunes 30, junto con quienes perciben pensiones no contributivas. En tanto, aquellos con documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 reciben sus haberes en la jornada siguiente (martes 31).

Jubilados IPS Ya se confirmaron las fechas de liquidación de haberes para el mes de abril. Imagen: Freepik

Además, el organismo recuerda que los pagos se realizan a través de cuentas bancarias, por lo que no es necesario asistir personalmente a una sede del IPS para cobrar. Esto facilita el acceso al dinero sin generar aglomeraciones.

Cómo tramitar la jubilación en IPS

Para iniciar el trámite jubilatorio en el IPS, es necesario reunir la documentación correspondiente, como el DNI, constancias de servicios y aportes realizados durante la vida laboral. Este paso es clave para que el organismo pueda verificar la información. Luego, el interesado debe solicitar un turno a través de los canales oficiales del IPS o acercarse a una delegación habilitada.

Ahí se inicia el expediente y se realiza el seguimiento del proceso administrativo. Una vez presentada toda la documentación, el organismo evalúa el cumplimiento de los requisitos y avanza con la resolución del trámite. Si todo está en regla, se otorga la jubilación y se informa al beneficiario sobre el inicio del cobro.