Lo que todos los argentinos quieren saber: cuándo es el próximo feriado de abril 2026 + Seguir en









Quienes no hayan descansado como corresponde en Semana Santa, podrán disfrutar de una jornada ideal para recargar energías.

El cuarto mes del año trajo novedades que ayudarán a muchos a descansar. Freepik

Con la llegada de abril, varios argentinos pudieron gozar de un fin de semana extralargo con los feriados correspondientes a Semana Santa. Pero no todos lo han podido disfrutar como quisieran, ya que este vino pegado al final de marzo, un mes donde todo se complica un poco más con el regreso a la rutina pesada.

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Pero para fortuna de muchos, esta no será la única novedad en cuanto al descanso que traerá el cuarto mes del año. Habrá un finde que, en caso de ser parte del selecto grupo que podrá aprovechar este asueto, será extendido y le brindará la oportunidad de recargar energías tanto a trabajadores como estudiantes.

Turismo viaje familia amigos Freepik Este nuevo fin de semana largo será ideal para planificar una escapada rápida. Freepik Por qué es feriado el 13 de abril de 2026 Cabe señalar que esta fecha no integra el calendario nacional de feriados, aunque sí tendrá impacto en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires. Esto ocurre porque las localidades de Médanos, en el partido de Villarino, e Iriarte, en el partido de General Pinto, celebrarán su aniversario fundacional el lunes 13 de abril.

Los principales alcanzados por este asueto serán los trabajadores del sector público y del Banco Provincia. De todos modos, esto no excluye a quienes se desempeñan en el ámbito privado, ya que sus empleadores podrán adherirse si consideran que la jornada no laborable interfiere con la actividad, extendiendo así el descanso con un fin de semana largo que llega más rápido que lo esperado para quienes puedan aprovecharlo.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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