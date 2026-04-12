Con la llegada de abril, varios argentinos pudieron gozar de un fin de semana extralargo con los feriados correspondientes a Semana Santa. Pero no todos lo han podido disfrutar como quisieran, ya que este vino pegado al final de marzo, un mes donde todo se complica un poco más con el regreso a la rutina pesada.
Lo que todos los argentinos quieren saber: cuándo es el próximo feriado de abril 2026
Quienes no hayan descansado como corresponde en Semana Santa, podrán disfrutar de una jornada ideal para recargar energías.
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Pero para fortuna de muchos, esta no será la única novedad en cuanto al descanso que traerá el cuarto mes del año. Habrá un finde que, en caso de ser parte del selecto grupo que podrá aprovechar este asueto, será extendido y le brindará la oportunidad de recargar energías tanto a trabajadores como estudiantes.
Por qué es feriado el 13 de abril de 2026
Cabe señalar que esta fecha no integra el calendario nacional de feriados, aunque sí tendrá impacto en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires. Esto ocurre porque las localidades de Médanos, en el partido de Villarino, e Iriarte, en el partido de General Pinto, celebrarán su aniversario fundacional el lunes 13 de abril.
Los principales alcanzados por este asueto serán los trabajadores del sector público y del Banco Provincia. De todos modos, esto no excluye a quienes se desempeñan en el ámbito privado, ya que sus empleadores podrán adherirse si consideran que la jornada no laborable interfiere con la actividad, extendiendo así el descanso con un fin de semana largo que llega más rápido que lo esperado para quienes puedan aprovecharlo.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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