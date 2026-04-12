Alerta por scrapie en la Argentina: qué es y cuáles son los síntomas de la enfermedad que causó la muerte de varios animales + Seguir en









El sector exportador se encuentra en estado de alarma tras confirmarse una enfermedad neurodegenerativa en ejemplares importados de Paraguay.

El SENASA confirmó la detección de scrapie clásico en reproductores ovinos importados desde Paraguay en 2021 y 2022.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) notificó la detección de scrapie clásico en ovinos reproductores importados que ingresaron al país. La enfermedad se identificó luego de que tres ejemplares murieran espontáneamente y sin sintomatología visible en campos de Entre Ríos y Santa Fe.

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Los ovinos ingresaron desde Paraguay entre 2021 y 2022 bajo estricto cumplimiento de la normativa sanitaria y los protocolos de post-ingreso. El organismo subrayó que los animales figuraban en los registros oficiales y habían superado inspecciones clínicas anuales sin presentar signos de la enfermedad.

El diagnóstico inicial se obtuvo mediante una prueba de tamizaje ELISA como parte del sistema de vigilancia activa. La confirmación final de scrapie clásico, variante que no tenía precedentes en Argentina, fue realizada por un laboratorio de referencia en España a través de la técnica Western Blot. Ante este escenario, el Senasa dispuso la incorporación de los establecimientos involucrados a un programa oficial de control y seguimiento.

Embed Confirmamos el resultado positivo a scrapie clásico en tres ovinos reproductores importados de Santa Fe y Entre Ríos.



Más información https://t.co/sWFDpACvD2 pic.twitter.com/nqlyBvS7E4 — Senasa Argentina (@SenasaAR) April 11, 2026 Así mismo, el organismo notificó formalmente la situación a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) de Paraguay, con el objetivo de profundizar la investigación epidemiológica y determinar el origen del brote.

Qué es el scrapie, la enfermedad que produjo la muerte de animales en el país El scrapie, también conocido como tembladera o prúrigo lumbar, es una encefalopatía espongiforme transmisible de naturaleza fatal y progresiva que ataca a ovejas y cabras. Su origen se encuentra en los priones, proteínas con plegamientos anómalos que provocan daños irreversibles en el sistema nervioso central.

El contagio se produce mayormente en el momento del parto. Entre sus signos clínicos más notorios se encuentran el rascado persistente por picazón, dificultades al caminar, temblores corporales, adelgazamiento y alteraciones en la conducta del animal. scrapie oveja El scrapie, también conocido como tembladera o prúrigo lumbar, es una encefalopatía espongiforme transmisible de naturaleza fatal y progresiva que ataca a ovejas y cabras. Se confirmó que esta patología no afecta a las personas ni a los bovinos, descartándose cualquier peligro por la ingesta de carne o leche. Debido a su carácter de notificación obligatoria, las autoridades instan a informar rápidamente ante casos sospechosos, con el fin de robustecer los controles y frenar la propagación en el territorio.