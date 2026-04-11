Confirmaron los primeros casos de scrapie en el país en ovinos reproductores importados + Seguir en









La detección de la enfermedad neurodegenerativa en reproductores ovinos importados desde Paraguay generó alarma en el sector exportador: podrían anularse certificados "multiespecie" que habilitan ventas a China y Argelia.

El scrapie es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a ovejas y cabras.

El SENASA confirmó la detección de scrapie clásico en reproductores ovinos importados desde Paraguay en 2021 y 2022. Los casos se originaron tras la muerte natural de tres animales en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos. Si bien los ejemplares habían superado los controles de ingreso y no presentaban síntomas, las pruebas de tamizaje y la confirmación posterior de un laboratorio de referencia en España mediante la técnica Western Blot ratificaron la presencia de la enfermedad, ausente hasta ahora en el país.

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La inquietud trascendió a raíz de la filtración en el sistema de Gestión Documental Electrónica de un documento del viernes 10 de abril referenciado como "Pérdida del estatus de país libre de Prurigo Lumbar (Scrapie)", por el cual el SENASA no podrá emitir certificados sanitarios de exportación que afirmen que la Argentina es "país libre de prurigo lumbar". El impacto podría extenderse a ventas externas de lácteos, comida para mascotas y subproductos cárnicos con destino a China.

El scrapie, también llamado tembladera o prúrigo lumbar, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a ovejas y cabras. Si bien afecta solamente al ganado ovino, el SENASA emitió certificados "multiespecie" que perderían validez, lo cual paralizaría, cuanto menos temporalmente, algunas exportaciones, como ser lácteos a Argelia y harina de carne y hueso para China, el principal destino de las exportaciones de carne vacuna de la Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenasaAR/status/2043035371508736162&partner=&hide_thread=false Confirmamos el resultado positivo a scrapie clásico en tres ovinos reproductores importados de Santa Fe y Entre Ríos.



Más información https://t.co/sWFDpACvD2 pic.twitter.com/nqlyBvS7E4 — Senasa Argentina (@SenasaAR) April 11, 2026 Medidas de contención y repercusiones en el sector Ante la confirmación, el SENASA incorporó los establecimientos afectados a un programa oficial de control y seguimiento, que incluye la restricción de movimientos de las unidades productivas y la aplicación de medidas sanitarias de contención. "Se implementó una vigilancia intensificada y la restricción de movimientos en los establecimientos afectados, en línea con los protocolos internacionales", indicó la entidad. Asimismo, la detección fue notificada oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y al SENACSA de Paraguay.

El caso encendió el debate sobre las políticas de desregulación en materia sanitaria. Matías Martiarena, director de la Federación Agraria Argentina, señaló que la desregulación que instrumenta el gobierno "desarticula un esquema que durante años garantizó estándares sanitarios reconocidos a nivel internacional, y que permitió sostener mercados altamente exigentes", y advirtió que la Argentina "no puede darse el lujo de jugar con su estatus sanitario".

A su vez, China, el principal mercado de las exportaciones cárnicas argentinas, detectó 219 casos de aftosa en ganado vacuno en las provincias de Gansu y Sinkiang. El virus detectado es de la cepa SAT-1, originaria de África, contra la cual las vacunas disponibles no ofrecen inmunidad. "El brote actual amenaza una amplia región y la prevención y el control se encuentran bajo una gran presión", afirmó Rosa Wang, analista de Shanghai JC Intelligence Co.

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