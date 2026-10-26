Alejandra V. López: "El desafío de las industrias es dejar de ser proveedores para estar más en el inicio del diseño"

La gerente Comercial de Cambre analizó lo que se viene en el sector durante su paso por el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Real Estate.

La gerente Comercial de Cambre , Alejandra V. López , analizó los desafíos de la industria durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Real Estate , moderado por el editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré .

López trazó un diagnóstico de la realidad del sector y explicó: “ Hoy las empresas miran lo que marca el Índice de la Construcción, que es una caída acumulada del 1,4% . Arrancamos con un trimestre positivo y se fue desacelerando. Si bien está mejorando en la interanual, estamos teniendo un año difícil”.

López se refirió a la realidad de Cambre, una empresa argentina líder en la fabricación de material eléctrico y electrónico residencial e industrial: “ Estamos democratizando la línea Wi Fi para que todos los hogares sean inteligentes ”.

“ Creo que hoy el nicho de los productos es lo que nos diferencia de industrias nacionales y todos los productos que se importan . Ahí está la clave de poder tener un crecimiento sostenido, que lo estamos teniendo”, valoró.

En esa línea, llamó a “ que el diseño del producto empiece a cambiar a partir de que cambia como viven las personas, porque hoy estudian, trabajan, se conectan y todo en un mismo espacio ”.

Desafíos

En la misma línea, López sostuvo que “hoy todos buscamos comodidad, funcionalidad y espacios que sean multifuncionales”, mientras afirmó: “Las marcas trabajamos la experiencia con cómo vive y habita la persona nuestros productos”.

“Cambre busca siempre la experiencia. Que puedas conectarte con todos sus dispositivos de una manera que te lleve a los materiales nobles. Es clave también la iluminación, porque hoy una vivienda mal iluminada se hace fea y una bien iluminada es linda”, agregó y definió: “Hoy las marcas trabajamos la experiencia”.

A su vez, expresó que “el desafío de las industrias es dejar de ser proveedores para estar más en el inicio del diseño, porque eso permite un proyecto mucho más eficiente y menos errores a largo plazo”.

En cuanto a Cambre, López repasó su leitmotiv: “Siempre digo pensar globalmente, actuar localmente”. Así, destacó “niveles históricos de crecimiento, del 7% cuando el índice cae un 1,4%” y precisó: “Esto se da por el trabajo por nichos”.

“Cuando importás productos, lo hacés a granel. Es muy difícil que traigas de nicho. Creo que no hay en Latinoamérica una empresa que fabrica tantas soluciones como nosotros. Para hospitales, oficinas, hoteles y más categorías. Entonces es muy difícil que alguien venga a sacarnos un mercado”, valoró.

Costos y eficiencia

Al hablar de costos, López explicó que el crecimiento de la firma se da “en unidades físicas y con márgenes mucho más chicos”, tras lo cual sentenció: “Construir mejor no tiene que ver con construir más caro, sino con materiales que sean de bajo costo”.

“Las ventanas doble vidrio te dan facilidad en eficiencia energética, están los pisos climatizados. Hay un montón de materiales nacionales que te permiten tener una obra mejor y no más cara”, graficó.