Dave Bautista mostró su cambio físico para interpretar a Kratos en la serie "God of War" de Prime Video + Agregar ámbito en









El actor de "Guardianes de la Galaxia" reveló en un video publicado en su historia de Instagram que ganó 9 kilos de músculo.

El actor mostró su cambio físico a través de sus redes sociales.

Dave Bautista sigue dando muestras de su transformación física para su papel de Kratos en la serie God of War de Prime Video.

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El actor de Guardianes de la Galaxia reveló en un video publicado en su historia de Instagram que ganó 9 kilos de músculo. Esto eleva su peso actual a 113 kilos antes de interpretar al feroz guerrero espartano en la adaptación cinematográfica de la popular franquicia de videojuegos.

En agosto se anunció que Bautista reemplazaría a Ryan Hurst en el papel principal de la serie después de que este último sufriera un desgarro en el bíceps durante una acrobacia en el set. Desde entonces, la exestrella de la WWE, que había adelgazado para otros proyectos recientes, ha estado compartiendo su progreso de entrenamiento con sus fans en las redes sociales con el objetivo de ganar masa muscular para interpretar a Kratos.

Dave Bautista reveals he has gained 20 more pounds of muscle for playing Kratos in ‘GOD OF WAR’.



He has now reached 250 pounds. pic.twitter.com/fUOr0P7EAB — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 1, 2026 Bautista ya había mostrado sus músculos en un video de Instagram en septiembre, escribiendo en la descripción: “Tercera semana de entrenamiento con pesas. Dos meses más para llegar a donde necesito estar. ¡Como andar en bicicleta! ¡Vamos!”.

Qué se sabe sobre la serie God of War de Prime Video Bautista, que interpreta el papel de Kratos, se une al reparto junto a Callum Vinson, Mandy Patinkin, Ed Skrein, Max Parker, Ólafur Darri Ólafsson, Teresa Palmer, Alastair Duncan, Jeff Gulka y Danny Woodburn.

La serie "sigue a Kratos y Atreus, padre e hijo, en su viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A través de sus aventuras, Kratos intenta enseñarle a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus intenta enseñarle a su padre a ser un mejor ser humano", según la sinopsis. La serie se basará principalmente en las dos entregas más recientes de la franquicia, que presentaron a Atreus. God of War, serie en la que Ronald D. Moore funge como showrunner, tenía previsto retomar su producción en Vancouver próximamente.