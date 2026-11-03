¿Quién será el nuevo James Bond? Aseguran que el actor que interpretará al próximo 007 ya fue elegido

La próxima entrega de la longeva saga de espías está dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Stephen Knight, creador de "Peaky Blinders".

Los expertos de la industria cinematográfica están cada vez más convencidos de que el actor Callum Turner ha conseguido el codiciado papel del próximo James Bond .

Recientemente se informó de que el largo proceso de selección del actor para interpretar a 007 se había reducido a cuatro actores: Jacob Elordi , Jack Lowden , Callum Turner y Josh O'Connor .

Ahora, se ha informado que Turner, quien recientemente protagonizó la comedia romántica neoyorquina One Night Only , se presentó en los estudios Bray en Berkshire para una prueba de cámara el viernes 30 de octubre. Se entiende que las pruebas de cámara para el papel de James Bond se llevaron a cabo durante el fin de semana, y entre tres y cinco actores fueron convocados para la audición.

El diario The Sun también ha informado de que Turner ha dimitido como director de Twentytwo Films Ltd, la productora que fundó el año pasado con su esposa, Dua Lipa . Esto podría interpretarse como una señal de que está preparando su carrera para dar un giro decisivo con su papel de James Bond. El 007 saliente, Daniel Craig , fue el Bond que más tiempo interpretó el papel, con 15 años en el cargo.

Una fuente declaró al citado medio: “Callum está haciendo todo lo posible para convertirse en el próximo James Bond. El papel lo absorbe por completo y el compromiso con él es una prioridad absoluta para los productores”.

En diciembre del año pasado, Turner se convirtió en uno de los favorito de las casas de apuestas para el codiciado papel, y la casa de apuestas Coral afirmó que tenía una probabilidad de 7 a 4 de suceder a Craig, por delante de figuras como Aaron Taylor-Johnson y Henry Cavill.

La búsqueda del nuevo 007 comenzó oficialmente en mayo de este año y, desde entonces, se han barajado numerosos nombres de actores para sustituir a Daniel Craig, tras su salida en Sin tiempo para morir (2021) .

La próxima entrega de la longeva saga de espías está dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Stephen Knight, creador de Peaky Blinders. Será la primera película de James Bond desde que Amazon se hizo cargo de la franquicia en febrero de 2025.