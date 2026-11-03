"Como último recurso": la policía española comenzó a desalojar los acampes en la Puerta del Sol de Madrid

Cerca de 400 agentes expulsaron a más de 300 personas de la plaza. Las autoridades explicaron que las circunstancias "determinaron la necesidad de proceder".

Las autoridades evaluaron que las circunstancias "determinaron la necesidad de proceder al desalojo y desmontaje como último recurso”.

La Policía española inició este martes una serie de desalojos en la Puerta del Sol de Madrid , luego de más de un mes acampes en reclamo por la crisis inmobiliaria. Las autoridades advirtieron que no se registraron disturbios graves y detallaron que más de 300 personas fueron removidas de la plaza.

Un comunicado de la Delegación de Gobierno, citado por el medio El País, señaló que “en el transcurso de la actuación se ha desalojado a 334 personas y se han practicado dos detenciones por desobediencia y resistencia”, tras el accionar de al menos 400 agentes, entre policía nacional y municipal de madrileña.

Varias comisiones organizadoras de la acampada habían anunciado el sábado pasado que se retiraban de la plaza. Mientras, este martes las autoridades informaron que el desmontaje de los acampes fue el “último recurso” y aludieron a incidentes ocurridos en el interior y el entorno del asentamiento.

Previamente, la Delegación del Gobierno había emitido dos comunicados a los acampados donde instaban al fin de la protesta , puesto que se había respetado durante un tiempo suficiente la libertad de reunión.

La Delegación del Gobierno había emitido dos comunicados a los acampados donde instaban al fin de la protesta. El País

“La Jefatura Superior de Policía de Madrid puso en conocimiento de la Delegación la existencia de diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes (...) algunos con afectación directa a personas instaladas en el lugar, transeúntes y agentes actuantes", argumenta la Delegación en su escrito según El País.

En ese sentido, concluyeron que "la evolución de las circunstancias (...) determinaron la necesidad de proceder al desalojo y desmontaje como último recurso”.

Cerca de las 5 de la mañana, un hombre identificado como Rafa Quispe (40), quien llevaba 25 días acampando, expresó: “Me quedé dormido pronto, pero algo me despertó antes de que llegara la policía. Fue muy rápido, casi fugaz, cuando me quise dar cuenta ya estaba fuera de la plaza".

Varias comisiones organizadoras de la acampada habían anunciado el sábado pasado que se retiraban de la plaza. El País

Del acampe en Puerta del Sol al movimiento de los indignados: cómo nació el histórico 15-M en España

La Puerta del Sol de Madrid se convirtió en mayo de 2011 en el epicentro de una protesta ciudadana que comenzó con una manifestación y terminó dando origen al movimiento de los indignados, conocido como 15-M, que cuestionó el sistema político y económico español y extendió sus acampadas a distintas ciudades del país.

Quince años después, las tiendas de campaña volvieron a ocupar la emblemática plaza madrileña, esta vez con la crisis de la vivienda como principal reclamo. Miles de personas mantienen una nueva protesta impulsada tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, un episodio que volvió a colocar en escena el recuerdo de aquellas movilizaciones.

El origen se remonta al 15 de mayo de 2011, cuando miles de personas participaron de manifestaciones convocadas por Democracia Real Ya en decenas de ciudades españolas. España todavía atravesaba las consecuencias de la crisis financiera de 2008, con desempleo, precariedad, recortes y un creciente descontento con la representación política.