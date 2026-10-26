Ariel Champanier: "Hay un fenómeno de corto plazo que es el de reservas con crédito hipotecario"

El CEO y fundador de REMAX Premium analizó las variables del mercado inmobiliario durante el tercer panel de Ámbito Debate sobre Real Estate.

El CEO y fundador de REMAX Premium , Ariel Champanier , destacó el impulso del crédito hipotecario en el mercado inmobiliario al participar del tercer panel de Ámbito Debate sobre Real Estate , moderado por la editora de la sección Negocios de Ámbito, Yanina Otero .

Por un lado, Champanier destacó la capacidad de REMAX para “ofrecer las mejores respuestas para un comprador que hoy está mucho más sofisticado y tiene muchísima más información, lo que le permite tomar mejores decisiones”.

Al evaluar la actualidad del mercado, Champanier manifestó que “ un comprador con todo el dinero puede sacar una buena ventaja con respecto a otros momentos de comprar algo casi terminado o terminado al mismo valor o más bajo de lo que costaría construirlo ”, aunque advirtió que “esa oportunidad se va a terminar en algún momento”.

Y contrapuso esa idea con adquirir en etapa de construcción. “ El mercado cambió y hoy comprar de pozo para ganar dinero es muy complejo . Quizás es para quien busca más un refugio de valor o va a comprar para vivir y no mira tanto el número, sino el proyecto”, observó.

Al mismo tiempo, el referente de REMAX destacó que “ hay un fenómeno de corto plazo que es el incremento en la cantidad de reservas de compraventa con crédito hipotecario ”. Si bien admitió que “todavía no se ve en los cierres”, detalló: “El mes pasado tomamos 540 reservas de las cuales el 30% fueron con crédito hipotecario y este mes vamos a estar en un número similar”.

“El crédito hipotecario va a incrementar la cantidad de operaciones y quizás en el mediano plazo aumente los precios, porque la mayoría de estas operaciones son a precio lleno y eso impulsa hacia arriba. También hay propiedades que sin crédito no se vendían directamente”, analizó.

Cambios de tendencia

Por otra parte, Champanier analizó los cambios de tendencia del sector y puso en primer lugar al rol del comprador. “Hoy, a través de la tecnología, puede hacer un research y barrer todo el mercado. Saber qué hay a la venta, hace cuánto y comparar precios por zona”, expresó.

Sobre esa búsqueda, mencionó que “si hay un producto que tiene mucha oferta, seguramente vas a conseguir mucho mejor valor” y puso de relieve un cambio de tendencia: “A veces hay diferencias en el mismo edificio. Hemos vendido a 4.200 dólares por metro cuadrado algunos departamentos grandes y nos costó vender en 3.600 los chicos. Usualmente es al revés, pero quizás el dos ambientes tiene mucha competencia y el otro no, entonces se defiende el valor mucho más”.

En el combo puso también la globalización. “Hay mucha gente del exterior comprando en Argentina. Pasa desde Peter Thiel hasta ejemplos mucho más pequeños”, destacó y comparó: “Vos salís al mundo y ves valores de hasta 40.000 dólares el metro cuadrado y hoy en Palermo Chico te compras por 7.000 dólares un producto espectacular en la mejor zona de Buenos Aires”.

Con respecto al sector en general, señaló: “Hoy Argentina ha hecho una transformación y el mercado se sinceró. Se han reducido impuestos, ha desaparecido el dólar blue que trababa muchas operaciones y volvió el crédito hipotecario. Aunque todavía no se ve reflejado en precios”.

Las expectativas para un año electoral

Por último, Champanier se refirió a 2027 y el impacto de las elecciones presidenciales. “Lo normal sería que tengamos un enero-mayo muy activo y un junio-noviembre más turbulento”, admitió, aunque consideró que “quizás va a ser diferente porque es imposible que los precios vayan hacia abajo, quizás vayan hacia arriba”.

“Esto de esperar que pasen las elecciones, que es lo típico, no creo que aplique. Creo que el momento de compra es ahora, sino puede ser una mala decisión”, advirtió y sostuvo que “la turbulencia de esos meses va a depender mucho del contexto de país: una cosa es si parece que el gobierno va a reelegir o si parece que cambia”.