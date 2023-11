Adelmo Gabbi en la UIA: "Creo que es el momento para invertir en el país"

Adelmo Gabbi , titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires , habló en exclusiva con la periodista de Ámbito, Liliana Franco, durante la 29 Conferencia Industrial bajo el lema “Hay industria, hay futuro” . En un mano a mano, le aseguró que es un "buen momento para invertir en el país", que confía en la gestión de Javier Milei y que el país debe aprender "a no gastar más de lo que se tiene".

Adelmo Gabbi: Me pareció muy interesante y fundamentalmente me dio esperanzas. Yo creo que la única posibilidad que tiene la Argentina de salir de esta situación no es que venga dinero del cielo, que el país gaste menos, es que superemos la grieta. Porque la grieta nos lastima, nos carcome constantemente. Cuando la Argentina cuando juega al fútbol, cuando gana un campeonato, esa es la amistad, el cariño que tenemos que tener todos los días del año. Sobre todo en este momento que estamos en una situación sumamente difícil y que existe una posibilidad de mejorarla. Hemos mejorado la calidad de dirigentes a partir de la última elección.