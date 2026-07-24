De Brasil a Japón: la ola de rechazo global a los nuevos aranceles de Donald Trump

Los nuevos gravámenes de entre el 10% y el 12,5% entraron en vigor este viernes y reemplazan el arancel global temporal del 10% que expiró el jueves. Distintos países rechazaron los argumentos de trabajo forzoso y anticiparon negociaciones.

EEUU anuncia aranceles: Nuevas tarifas de 10% a 12,5% para importaciones de más de 80 países por presunto trabajo forzoso.

El Gobierno de Donald Trump anunció nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% para las importaciones procedentes de más de 80 países y economías, argumentando que esas naciones no cuentan con mecanismos suficientes para impedir el ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso. Las tarifas entraron en vigor este viernes y reemplazan el arancel global temporal del 10% que expiró el jueves.

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Cabe precisar que la administración de Donald Trump fundamentó la medida en una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 , que permite responder a prácticas comerciales consideradas "injustificadas o discriminatorias". Así, EEUU utilizó este instrumento después de que los tribunales limitaran parte de las tarifas globales aplicadas anteriormente bajo la Sección 122.

Jamieson Greer , el representante comercial de Estados Unidos, planteó que “la tasa y el alcance de las exenciones son apropiados” para lograr la eliminación de las prácticas sancionadas por la investigación sobre trabajo forzoso.

Este anuncio provocó una rápida reacción de varios gobiernos, de la región y a nivel global , que rechazaron los argumentos utilizados por EEUU y anticiparon negociaciones o medidas de respuesta.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Estados Unidos utilizó el trabajo forzoso como argumento para reforzar una política comercial proteccionista. Cabe subrayar que venían de días conflictivos Brasil y EEUU, ya que además de estos aranceles globales, Trump había puesto el foco en aumentar los aranceles a Brasil debido a "prácticas comerciales desleales", y le había impuesto el pasado miércoles 25% de arancel.

Brasil fue uno de los más duros en sus críticas: en un comunicado sostuvo que, "ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista", EEUU "optó por manipular un tema tan importante" para justificar los nuevos aranceles. La Cámara Americana de Comercio para Brasil calculó que la carga acumulada sobre las exportaciones del país llegará al 37,5%.

Brasil fue uno de los más duros en sus críticas a EEUU.

El caso de México

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum comunicó que evitó el impacto de las nuevas tarifas gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La Secretaría de Economía de México señaló que cerca del 85% de las exportaciones mexicanas continuará ingresando al mercado estadounidense con arancel cero.

El organismo detalló que el resto de los productos seguirá pagando un arancel del 10%, sin cambios respecto del régimen anterior. “Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene” subrayaron.

Sheinbaum comunicó que evitó el impacto de las nuevas tarifas gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

La postura chilena

Chile también rechazó la medida y anunció gestiones para quedar fuera de la lista. La Cancillería señaló que el país "cuenta con una sólida institucionalidad laboral" y que "la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación".

Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, expresó preocupación porque la medida afecta “la competitividad” de las exportaciones chilenas y genera “incertidumbre para miles de productores y trabajadores”.

Chile también rechazó la medida y anunció gestiones para quedar fuera de la lista. Emol

Para Japón es "lamentable"

Minoru Kihara, portavoz del gobierno japonés, señaló que "a pesar de que la industria y el comercio de nuestro país operan de conformidad con las normas internacionales, resulta lamentable imponer aranceles a Japón con el argumento de falta de medidas de prohibición de importación de productos fabricados mediante trabajo forzado”.

Kihara expresó también que Tokio y Washington mantienen vigente el acuerdo comercial bilateral alcanzado en 2025, que fijó un arancel del 15% para la mayoría de las importaciones japonesas a cambio de inversiones por u$s550.000 millones en Estados Unidos.

Corea del Sur, otro que alzó la voz

Corea del Sur pidió preservar el entendimiento comercial alcanzado con Washington. El Gobierno informó que "planea mantener estrechas consultas con Estados Unidos para garantizar que se mantenga el arancel del 15% acordado mutuamente".

Corea del Sur pidió preservar el entendimiento comercial alcanzado con Washington.

El Ministerio de Comercio surcoreano aseguró que las autoridades estadounidenses "reafirmaron su postura de que se debe cumplir el acuerdo comercial vigente", tras conversaciones bilaterales previas al anuncio.

Canadá intensifica negociaciones

El primer ministro Mark Carney confirmó que su Gobierno intensificó las negociaciones con Washington para alcanzar un acuerdo comercial integral antes de la eventual entrada en vigor, el 19 de agosto, de un arancel estadounidense del 50% sobre diversos productos canadienses.

“Si estos aranceles, u otras medidas, entran en vigor, hay toda una gama de cosas que podemos hacer al respecto”, afirmó Carney. También sostuvo que “todo está sobre la mesa”, aunque aclaró: “No necesitamos responder por adelantado”.

Carney confirmó que su Gobierno intensificó las negociaciones con Washington para alcanzar un acuerdo comercial integral.

Australia, Filipinas y Nueva Zelanda expresaron su oposición a la medida

En Australia, el ministro de Comercio, Don Farrell, reclamó la eliminación de los nuevos gravámenes. "Estos aranceles son injustificados, incompatibles con nuestro acuerdo de libre comercio y deben eliminarse", afirmó, y agregó que Australia cuenta con "algunas de las medidas más sólidas del mundo" para combatir el trabajo forzoso y la esclavitud moderna.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, también rechazó la medida. Indicó que “la investigación de Estados Unidos no proporcionó pruebas significativas para respaldar las acusaciones relacionadas con el trabajo forzoso”, escribió en la red social X.

Nuevas tarifas de 10% a 12,5% para importaciones de más de 80 países por presunto trabajo forzoso. Mariano Fuchila

En Filipinas, la Cámara de Comercio e Industria manifestó preocupación por la nueva tarifa del 12,5%. Su presidente, George Barcelon, informó que: “Estamos muy preocupados y sorprendidos por esta nueva imposición del 12,5%, que es muy alta”. También afirmó: “Hará que las industrias sean menos competitivas” y consideró que los argumentos sobre trabajo infantil son “muy poco claros”.