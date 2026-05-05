Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano incluido en su pasaje base: desde cuándo rige y cuánto costará

La decisión solo alcanzará a vuelos nacionales y rige desde el lunes 4 de mayo. Desde la aerolínea de bandera explicaron que la medida fue tomada para competir con las empresas lowcost.

Adios Carry On: la aerolínea de bandera ya no incluirá este servicio en su tarifa base.

Aerolíneas Argentinas confirmó que desde el lunes 4 de mayo, las tarifas base de los vuelos nacionales ya no incluirán equipaje de mano como hasta ahora. En contrapartida, los pasajeros solo podrán viajar con un bolso o mochila de máximo 3 kilos sin tener que pagar extra.

La nueva disposición ya comenzó a regir en los boletos emitidos esta semana. En este sentido, desde la aerolínea de bandera detallaron que todos los pasajes que hayan sido comprados previo a la fecha del anuncio mantendrán las condiciones e incluirán el equipa de mano.

En detalle, según explicaron desde la empresa estatal, el objetivo final de la reconfiguración en las condiciones de sus tarifas es lograr competir con los precios que ofrecen "las aerolíneas lowcost" , donde separar los valores del pasaje del costo del equipaje es una práctica común.

En este nuevo escenario, los responsables de Aerolíneas Argentinas adelantaron que ahora se ofrecerán distintas familias de tarifas con condiciones específicas para cada perfil de pasajero.

En el nuevo esquema tarifario, todas las categorías incluirán un artículo personal de hasta 3 kilos dentro del pasaje. Sin embargo, las tarifas más económicas —“promo” y “base”— dejarán de contemplar equipaje de mano en cabina. En cambio, los segmentos superiores —plus, flex, promo premium economy y premium economy— sí mantendrán un carry on de hasta ocho kilos incluido en el ticket.

De acuerdo con la información oficial de Aerolíneas Argentinas, agregar un carry on a la tarifa base tiene un costo cercano a los $40.000.

El cambio se da en un contexto adverso para el sector aerocomercial. En los últimos meses, el precio de los pasajes se vio presionado por el encarecimiento del combustible a nivel global, en medio de la guerra en Medio Oriente. A esto se sumó, la semana pasada, una actualización de la tasa de seguridad operacional dispuesta por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que también impacta en las tarifas finales.