El Gobierno destacó que Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con superávit

Según informó Manuel Adorni, es el primer resultado positivo sin aportes del Estado desde la reestatización de 2008; la compañía redujo 41% su deuda y alcanzó su segundo año consecutivo en equilibrio operativo.

Aerolineas Argentinas cerró 2024 con una ganancia operativa de u$s56,6 millones. Y este año prevé duplicar ese resultado.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que Aerolíneas Argentinas finalizó 2025 con un superávit operativo de 112,7 millones de dólares y sin recibir transferencias del Tesoro, un hecho que calificó como inédito desde que la empresa volvió a manos del Estado en 2008. El funcionario señaló además que la aerolínea acumuló su segundo año consecutivo con resultados positivos.

De acuerdo con los datos oficiales, la compañía también logró reducir su deuda bancaria y financiera en un 41%. Desde el Gobierno sostienen que los números reflejan un cambio en el modelo de gestión, con el objetivo de consolidar el equilibrio económico y dejar atrás el esquema de pérdidas sostenidas con subsidios públicos.

Aerolíneas Argentinas cerró el año 2025 con un superávit operativo de 112,7 millones de dólares y, por primera vez desde su reestatización en 2008, sin recibir un solo peso del Estado.



El resultado se enmarca en el proceso de reestructuración que la empresa viene atravesando en los últimos años, con ajustes en la operación, reducción de costos y una política más estricta en materia de ingresos y rutas. En el oficialismo consideran que el desempeño financiero fortalece la posición de la compañía en un contexto de discusión más amplia sobre el rol de las empresas públicas y su sustentabilidad.

Desde la Casa Rosada interpretan el balance como una señal de eficiencia en la gestión estatal y un argumento a favor de las políticas de orden fiscal impulsadas por el Gobierno. En ese sentido, remarcan que el objetivo es sostener el equilibrio sin asistencia del Tesoro en el futuro, consolidando un esquema operativo que permita a la aerolínea mantenerse competitiva dentro del mercado regional.