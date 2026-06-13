Llega la lluvia al AMBA: cuándo será y cómo seguirá el clima el fin de semana largo + Agregar ámbito en









El AMBA encara una jornada gélida a la espera de precipitaciones. El SMN espera nevada y vientos en el sur del país.

El SMN anunció mínima de 9 grados para este sábado en el AMBA. RTVE

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada gélida y a la espera de la llegada del agua desde la tarde, con una mínima de 9 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla por vientos y nieves para cuatro provincias y las Islas Malvinas.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó marcas entre los 9 y 14 grados para este sábado, a la espera de lluvias aisladas por la tarde (10% al 40%) y precipitaciones por la noche (40% al 70%).





Hacia el domingo, la mínima bajará a 3 grados y la máxima alcanzará los 10, con lloviznas por la madrugada (hasta un 40%) mientras por la mañana y tarde se espera una gran presencia de sol. El lunes 15, jornada que completará el fin de semana largo, la máxima será de 15 y la mínima de 4.

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Aire muy frío avanza desde la Patagonia hacia la franja central de Argentina: sábado con precipitaciones en varias provincias y marcado descenso térmico .



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Vientos y nieve: las provincias afectadas El organismo anunció alerta amarilla por nevadas para la cordillera a la altura de Mendoza y Neuquén, a la espera de valores acumulados entre 15 y 30 cm, que pueden ser superados de forma puntual.





A su vez, se esperan vientos en Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h.