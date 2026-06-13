Llega la lluvia al AMBA: cuándo será y cómo seguirá el clima el fin de semana largo

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada gélida y a la espera de la llegada del agua desde la tarde, con una mínima de 9 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla por vientos y nieves para cuatro provincias y las Islas Malvinas.
13 de junio 2026 - 08:43
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El AMBA encara una jornada gélida a la espera de precipitaciones. El SMN espera nevada y vientos en el sur del país.
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El SMN indicó marcas entre los 9 y 14 grados para este sábado, a la espera de lluvias aisladas por la tarde (10% al 40%) y precipitaciones por la noche (40% al 70%).
Vientos y nieve: las provincias afectadas
El organismo anunció alerta amarilla por nevadas para la cordillera a la altura de Mendoza y Neuquén, a la espera de valores acumulados entre 15 y 30 cm, que pueden ser superados de forma puntual.