Agro: la tormenta perfecta

…que, por su parte, el especialista Ignacio Iriarte, considera que la oferta ganadera creciente (por la seca), sumada a la demanda de consumo local particularmente floja, y una exportación que sufre el doble efecto de una caída de los precios internacionales (-30%), y un fuerte atraso en el tipo de cambio, conforman un escenario negativo para la actividad”. Por supuesto que el escenario cambiaría ante las primeras lluvias regulares, lo que determinaría una fuerte retracción en la oferta de vaquillas y novillos, aunque no es algo que se espere en las próximas semanas. Según Informe Ganadero, la oferta total 22 fue de 13,4 millones de cabezas, lo que determinó que se produjeran 3,13 millones de t de carne vacuna vs. los 3,38 millones de la liquidación en 2009. La exportación, por su parte, estaría en 900.000 toneladas, cerca de 28% del total producido. En este contexto se da el retroceso del Gobierno respecto a la modernización del consumo, al desarticular (una vez más) el “troceo” que debía ponerse en marcha (tras varias postergaciones) el próximo 15 de enero. Por supuesto que la suspensión de la norma que impide cortes de más de 32 kilos, “para proteger la salud de los trabajadores”, por lo que tendrán que ser manipulados en forma mecánica (nadie sabe cómo), no tiene su correlato en los consumidores locales que siguen tan desprotegidos como en el siglo XIX, con cortes sin frío asegurado, protección de la contaminación externa, ni sistemas de higiene y salubridad acordes a la época actual. Y llama la atención (o no) cómo son los propios gobernadores los que, como siempre, siguen avalando las postergaciones, en una visión cortoplacista que no contribuye en nada al mejoramiento de la performance exportadora de la Argentina, capaz de soportar dos, y hasta tres, sistemas de higiene y seguridad distintos, y ni hablar de la trazabilidad.