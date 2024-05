Dicen en el campo: granos en Chicago en el sube y baja; cátedra sobre el maíz; Angus y zafra a full

Un dato claro que muestra el grado de proceso que le agregan otros países al maíz vs la Argentina es, por ejemplo, en bioetanol , rubro en el cual EE.UU., que produce 367 millones de tn de grano, solo para fabricar bioetanol utiliza 140 mill de tn (cerca de un tercio); mientras que Argentina con un promedio de 50 millones de tn de producción, apenas alcanza el millón de tn usadas para bioetanol. También se escucharon algunos datos sobre el daño de las recientes inundaciones en el sur de Brasil, que parecen no haber sido tan importantes en la agricultura ya que se estiman (hasta ahora) unas 4 millones de toneladas de soja, aunque fueron mucho más importantes en intensivos como cerdos y pollos donde se registró una mortandad de 22 millones de aves, pero más por la imposibilidad de llegar con el alimento, que por la propia inundación.

tapa campo.jpg Maíz: se acelera la cosecha.

Maíz: legisladores, atentos, toman clase

En simultáneo con el encuentro oficial, se desarrollaron distintos programas y actividades, aunque hubo uno que, tal vez, fue inédito, y estuvo organizado por la ONG Barbechando que logró convocar a cerca de una veintena de diputados nacionales, de distintas provincias y de todas las extracciones políticas, a una especie de clase magistral sobre la “red del maíz” (ellos no hablan de cadena). Y, como no podía ser de otra manera, aunque con un muy buen comportamiento de la “clase”, el asunto derivó en una especie de debate entusiasta del que participaron desde el ex ministro de Bienestar Social, Daniel Arroyo, hasta Ricardo López Murphy, pasando por el entrerriano Atilio Benedetti, entre otros. Los temas clave fueron casi tan variados como la audiencia: no intervención en los mercados; propiedad intelectual en biotecnología; seguro multi riesgo; retenciones, y buenas prácticas agrícolas, entre los más salientes. Y allí quedó claro que un cultivo que ocupa 7-8 millones de hectáreas, en superficies de una gran amplitud geográfica, y que se estima que ocupa a casi 4 millones de trabajadores (algo así como el 23% del empleo privado argentino, según FADA), iba a despertar el interés de los políticos, aunque no fueran de Córdoba, Buenos Aires, o Santa Fe, que son las principales productoras. Y, entre los datos que más sorprendieron se escuchó, por ejemplo, que un grano de maíz conlleva más tecnología que un auto de fórmula 1; o que la cadena agroindustrial es mucho más intensiva que el sector de sustitución de importaciones.