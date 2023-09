Las malezas se convirtieron en un desafío extra post sequía

Gandulfo explicó a Ámbito que “será un año distinto, en el que el productor tendrá que salir a comprar semillas ya que luego de la sequía se transformaron en un insumo crítico. A partir de allí avanzarán los planteos técnicos porque se buscará más que nunca lograr la emergencia de cada semilla y para eso se deberán tener en cuenta los terápicos, los bioestimulantes y los inoculantes. Nosotros desde hace meses vimos muchos interesados en usar bioestimulantes, que mejoran lo que es la implantación. Todo ese paquete tecnológico va a ser tenido en cuenta porque cuando uno lo lleva a la inversión en dólares por hectárea son inversiones bajas y realmente tenemos que asegurar la implantación del cultivo”.

En cuanto al control del malezas, Gandulfo precisó que “es sumamente importante sobre todo hacer un buen manejo del barbecho. El año pasado por la sequía no hubo tanta emergencia de malezas del banco de semillas que había en el lote por la falta de humedad pero ya está empezando a llover y por eso los tratamientos pre emergentes van a ser sumamente interesantes para entrar al cultivo con un lote limpio. Cuando empiecen las lluvias y levanten las temperaturas va a haber nacimientos de maleza que quedaron del verano pasado”.

Para poder avanzar en la compra y aplicación de productos, las empresas, las billeteras virtuales específicas para el agro y los propios bancos, ofrecen alternativas de financiamiento porque lo que más abundan son los “bolsillos flacos”, producto de la imposibilidad de hacer caja tras varias campañas agrícolas sin lluvias. Esto mismo lo ratificó Guillermo Kuchen, Gerente Comercial de ALZ-Agro, una empresa que provee de insumos a productores de todo el país. Kuchen explicó a Ámbito que “el productor viene de una campaña con un estrés financiero importante, manejando las deudas con los bancos, con sus proveedores y ahora tiene que salir a comprar nuevamente, con mucho menos capital de trabajo. Estamos viendo cómo podemos acompañar como proveedores, pero sabemos que el productor va a tratar de salir adelante”.

Otras compañías aseguran que la próxima siembra demandará mayor control de malezas y que los productores -a pesar de los costos que esto pueda acarrear- deben contar con herramientas de mayor eficacia. Juan Perez Brea, Gerente de Cultivos de soja en BASF Argentina explicó a Ámbito que “este año vamos a trabajar en lotes que quizá en la campaña pasada se abandonaron o no se sembraron entonces ya sabemos que vamos a enfrentar un escenario más complejo”.

La variable costos esta a flor de piel en esta campaña y las empresas de insumos, desde las mas pequeñas hasta las de mayor envergadura, saben que deben armar sofisticadas estrategias para financiar o incluso refinanciar deudas, apostando a buenos rendimientos una vez mas. Atento a este punto, Perez Brea aseguró que “el productor no va a dejar de invertir porque sabe que lo que no soluciona hoy no sólo va a repercutir en esta campaña sino también en las sucesivas, con lo cual no escatima porque sabe que una desinversión ahora es un problema a futuro. Esto es una cadena productiva y el porcentaje que dejamos en cada uno de los procesos, sea en control de maleza, en control de insectos, en control de enfermedades o al elegir una mala semilla nos va a impactar en el rendimiento. Son porcentajes que vamos perdiendo de nuestra producción”.

Estamos a las puertas de una nueva campaña de soja y una vez mas habrá que administrar riesgos, ya sean climáticos, agronómicos o financieros. Ese será el gran desafío para salir del pantano en el que quedaron atrapados miles de productores después de sufrir la peor sequía de la que se tenga registro en nuestro país.