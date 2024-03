Productores afinan la punta del lápiz: el trigo perforó los u$s200 y el dólar los $1.000

A pesar del rebote de este jueves, las cotizaciones de los granos en Chicago arrojan fuertes retrocesos que llevaron al trigo a atravesar en la semana la barrera de los u$s200 por tonelada, mientras que la soja se acerca peligrosamente a los u$s400, aunque recuperó algo de las pérdidas (u$s 6/tn). El dato no es bueno, ni parar los productores, ni para el gobierno que, a pesar de que sin llegar a ningún récord, seguramente va a tener una cosecha mejor que la última (cuando se perdieron 50 millones de toneladas por la seca), y se llegue finalmente a los 125-130 millones de toneladas, el ingreso de divisas por las exportaciones agrícolas no aumenten como se esperaba. Más aún, de mantenerse la tendencia en las cotizaciones internacionales podrían, incluso, ser menores a los de la campaña previa. Según el último informe del Estudio Broda, una soja de u$s 424/tn acumula una caída de casi 11% desde principios de año, porcentaje que se amplía a más de 18% respecto a la media alcanzada en 2023, de u$s520/tn (con un pico de u$s572/tn). En el caso del trigo, la caída desde principios de año supera el 10,5%, con un retroceso de 16% respecto a los u$s 239/tn promedio alcanzados el año pasado. Algo similar ocurre en maíz. Según la consultora, estos datos están marcando un retroceso estimado de u$s4.400 millones en las liquidaciones de las exportaciones de esta cosecha en los últimos 20 días (¡¡), por baja de precios y de volúmenes debido a las condiciones climáticas. Esto pone las previsiones de divisas por granos en solo u$s31.000 millones, vs los u$s35.400 millones que se calculaban en la evaluación de principios de febrero, y acercándose peligrosamente a los casi u$s25.600 millones de la magra campaña pasada.