Soja imparable: trepó más de 1% y se acerca a los u$s400 por tonelada

Así, el contrato de noviembre de la soja aumentó 1,17% (u$s 4,50) hasta los u$s 388,11 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,97% (u$s 3, 77) para concluir la jornada a u$s 388,47 la tonelada.

"El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó ventas por 264.000 toneladas de soja a China", a la vez que "las estimaciones de la oferta de este cultivo se ubican como las menores en cinco años", que se describe la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Los subproductos de la soja acompañaron la tendencia alcista, con una suba del 0,77% (u$s 5,73) en el caso del aceite hasta los u$s 746,91 la tonelada, mientras que la harina en su contrato de diciembre avanzó 2,13% (u$s 8,38) para concluir la jornada a u$s 400,79 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 1,34% (u$s 2,07) y cerró a u$s 156,09 la tonelada, debido a las compras de granos amarillos estadounidenses por parte de China, las cuales ascendieron a 420.000 toneladas para la campaña 2020/21.

Por último, el trigo ascendió 0,46% (u$s 1,01) y concluyó a u$s 219,27 la tonelada, como consecuencia de la sequía que afecta tanto a las Planicies estadounidenses como a la región del Mar Negro.