Alarmada por la nuclearización de Bielorrusia, Ucrania le pide a Naciones Unidas que intervenga

No estamos creando ninguna alianza militar con China. Colaboramos en el frente técnico-militar, no lo ocultamos, pero eso es transparente y no tiene nada de secreto”.Kiev - Ucrania instó ayer a reunir de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU para terminar con el “chantaje nuclear” de Rusia, después de que Vladímir Putin anunciara que desplegará misiles nucleares en Bielorrusia.