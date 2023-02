Alberto abre sesiones en un Congreso revuelto y prepara último discurso

Massa tendrá esta vez un asiento junto al resto del gabinete, en las butacas laterales asignadas a los invitados especiales, los gobernadores y miembros del Poder Judicial y de la diplomacia. La vicepresidenta asistirá previamente a la conformación de las comisiones de Exterior e Interior que integran diputados y senadores de distintos espacios políticos para recibir al jefe del Estado.

En la última Asamblea, Fernández había puesto el foco en los aspectos económicos de la gestión y en la situación heredada del Gobierno macrista, lo que provocó que un grupo de diputados del Pro se retirara del recinto cuando el mandatario hiciera referencia el origen de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino", había aseverado en esa oportunidad el Presidente.

Luego de que la ceremonia de 2022 transcurriera con una flexibilización de las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus que irrumpió en marzo de 2020, para este año no se dispusieron controles especiales ante un esquema de vacunación reforzado. La apertura de la actividad del 141° período de sesiones ordinarias del Parlamento estará atravesada nuevamente por las discrepancias políticas entre las principales bancadas, el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC).

El reciente anuncio de la conformación de un nuevo bloque de senadores peronistas en la Cámara alta obligará al FdT a dedicar mayor tiempo a la negociación de acuerdos para sesionar en un año electoral que, tal como adelantó el jefe de bloque oficialista, José Mayans, será "difícil". Otro tanto sucede en la Cámara de Diputados, donde se desarrolla el debate sobre los pedidos de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, un expediente que también divide aguas entre oficialistas y opositores.

Miradas

En la última Asamblea, tras la salida del recinto de los diputados del Pro, el discurso de Fernández se había centrado también en las críticas a algunos sectores del Poder Judicial. En ese momento, todas las miradas giraron hacia los cuatro integrantes de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que se mantuvieron imperturbables. El período de sesiones ordinarias se extiende entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de cada año; luego de esta última fecha, el Poder Ejecutivo queda facultado para prorrogar las ordinarias y/o convocar a sesiones extraordinarias.

El canciller Santiago Cafiero confirmó además que Alberto Fernández no participará de los actos del 24 de marzo, debido a que en esa fecha viajará a República Dominicana para asistir a la XXVIII Cumbre Iberoamericana, y consideró que el jefe de Estado es "el mejor candidato del peronismo". "El Presidente tiene comprometido asistir... No es una cumbre, es la Cumbre Iberoamericana. Van a estar todos los presidentes", argumentó Cafiero al indicar que el jefe de Estado no estará en la Argentina en el 47° aniversario del Día de la Memoria.

Además, el canciller indicó que la fecha de la Cumbre "la pone el país receptor", al explicar los motivos por los que el Presidente no estará en el país cuando se cumplan 47 años del último golpe militar en Argentina. "La fecha estaba puesta desde el año pasado. Por supuesto que es una fecha sumamente relevante para nosotros, para la Argentina y también en cuanto a la política exterior. Uno de los pilares de la política exterior argentina es la defensa irrestricta de los derechos humanos", enfatizó.