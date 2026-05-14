El BCRA girará $24,4 billones al Tesoro por utilidades de 2025 y Luis Caputo ya definió cómo usará esos fondos

La transferencia surge de los estados contables del Banco Central. El Ministro de Economía adelantó que la mayor parte de los fondos será destinada a recomprar Letras Intransferibles en poder del BCRA.

Luis Caputo definió que la mayor parte de las utilidades que el BCRA pondrá a disposición del Tesoro se usará para recomprar Letras Intransferibles en poder de la autoridad monetaria.

El Banco Central (BCRA) informó este jueves que pondrá a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones correspondientes a las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2025. El monto más que duplica en términos nominales los recursos transferidos el año pasado y, ajustado por inflación, implica un aumento real cercano al 59%.

Conocida la noticia, el ministro de Economía, Luis Caputo, definió cómo lo utilizará: $6 billones serán asignados como depósitos del Tesoro en el BCRA y otros $18,4 billones serán aplicados a la recompra de Letras Intransferibles en cartera de la autoridad monetaria.

El Directorio del BCRA aprobó los estados contables de 2025, que arrojaron una ganancia de $34,3 billones , un 34% por encima del resultado del ejercicio anterior . Según la autoridad monetaria, ese desempeño permitió que el Patrimonio Neto llegara a $51,3 billones , el nivel más alto en moneda constante de las últimas dos décadas si se excluye el ejercicio 2019 , considerado distorsionado por criterios de valuación de Letras Intransferibles.

El ministro de Economía precisó en redes sociales que los fondos serán destinados a dos objetivos. Por un lado, la constitución de depósitos del Tesoro en el Banco Central por $6 billones , lo que refuerza el colchón de liquidez oficial .

Por otro, la utilización de $18,4 billones para recomprar Letras Intransferibles en poder del BCRA por un total estimado de u$s21.700 millones en valor nominal original. Según el Ministro, esa operación implicará una reducción de la deuda bruta del Tesoro Nacional equivalente a aproximadamente 3,3% del PBI .

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SEGUIMOS CANCELANDO DEUDA Y RECOMPONIENDO EL BALANCE DEL BANCO CENTRAL





De acuerdo a lo comunicado por la autoridad monetaria, el Banco Central de la República

Argentina (BCRA) ha puesto a disposición del Tesoro Nacional la suma de $24,4 billones en… pic.twitter.com/OSkbNDLjQB — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026

El esquema repite, pero a una escala mayor, la estrategia aplicada con las utilidades del ejercicio 2024. En abril del año pasado, el Banco Central había puesto a disposición del Tesoro $11,7 billones, que Economía informó que serían depositados en la cuenta oficial en el BCRA con efecto monetario neutro y destino exclusivo a una eventual cancelación de deuda. Aquellos pesos podían ser utilizados tanto para cubrir vencimientos en moneda local que no fueran renovados en licitaciones como para adquirir divisas y afrontar pagos de bonos Globales y Bonares.

Ahora, el monto disponible es sensiblemente mayor y se enlaza con una de las prioridades financieras del equipo económico: reducir la presencia de Letras Intransferibles en el activo del Banco Central. Esos instrumentos fueron emitidos por el Tesoro en distintos momentos como contrapartida del uso de reservas internacionales y son cuestionados por su baja liquidez y por no tener valor de mercado.

En la lectura oficial, la recompra permite cancelar deuda bruta del Tesoro y, al mismo tiempo, continuar con la recomposición del balance del BCRA iniciada en diciembre de 2023.

Qué explica la ganancia récord del Banco Central

El resultado contable del Central estuvo explicado por varios factores. Entre ellos, el BCRA mencionó la recompra previa de Letras Intransferibles con fondos provenientes del acuerdo con el FMI, el aumento del precio del oro, ganancias por operaciones con títulos, mejores márgenes de intereses de activos en cartera y una fuerte baja de los intereses pagados por la reducción de pasivos remunerados. También informó que las reservas internacionales cerraron 2025 en u$s41.095 millones.

El debate técnico sobre las utilidades y las Letras Intransferibles

Sin embargo, el uso de utilidades del BCRA para cancelar Letras Intransferibles abrió un debate técnico sobre el verdadero alcance de la operación. Para el economista Gabriel Caamaño, el punto clave es mirar el balance consolidado del sector público, que incluye tanto al Tesoro como al Banco Central.

En este sentido, Caamaño afirma que “la deuda consolidada Tesoro-BCRA no cambia, porque las Letras Intransferibles son deuda intra-sector público consolidado. Entonces, cuando se consolida, se elimina y no se suma”, explicó.

También recordó que esos instrumentos ya tenían una dinámica particular, porque eran intransferibles y, en la práctica, se renovaban dentro del propio esquema entre el Tesoro y el BCRA. “Cuando uno miraba la deuda del Tesoro, no la miraba con Letras Intransferibles (LI), y cuando uno miraba los vencimientos del Tesoro, que son mucho más importantes que mirar el stock, uno no miraba los vencimientos de las LI, sino que miraba los vencimientos sin ellas”.

Por eso, relativizó el impacto de la cancelación sobre la deuda del Tesoro, más allá de su efecto sobre la deuda bruta: “Si antes eran un pase contable que le había destruido el balance al BCRA, porque eran incobrables, intransferibles, entonces también eran un pase contable para el Tesoro. Son un pase contable para los dos”.

El otro punto central es el origen de los fondos. Según Caamaño, no es lo mismo transferir utilidades realizadas que utilidades devengadas, ya que, si fueran realizadas, “significaría que el Central vendió el activo, o parte del activo sobre el que devengó la ganancia, y sacó pesos del mercado equivalentes por la ganancia y le dio esos pesos al Tesoro. Entonces, ahí no hay expansión monetaria”, explicó.

En cambio, sostuvo que en este caso “tiene efecto monetario expansivo y es un financiamiento monetario al Tesoro, porque esas utilidades no se realizaron”. Y agregó: “Lo que hace el Central es monetizar el incremento de su patrimonio neto: emite pesos contra ese incremento de patrimonio neto y se los da al Tesoro”.

Mientras las utilidades depositadas permanezcan en el Central, el efecto será neutro

De todos modos, el economista aclaró que el diseño anunciado por Caputo neutraliza ese efecto inicial porque los pesos vuelven al Banco Central o quedan inmovilizados allí. “Esos pesos, que fueron una expansión monetaria, se usan para cancelar una Letra Intransferible al Banco Central, o sea que vuelven a entrar para constituir un depósito y ahí se neutraliza”, dijo.

El matiz está en los $6 billones que quedarán como depósitos del Tesoro en el BCRA. Mientras permanezcan allí, no habría efecto monetario inmediato. Pero si más adelante el Tesoro los usa para una operación con el mercado, esa neutralidad podría revertirse.

El economista Federico Machado apuntó que esos fondos podrían servir para cubrir un eventual desarme futuro de Letras o para que el Tesoro compre dólares. Desde su perspectiva, mirando la Base Monetaria Amplia, se trata de “emisión monetaria sin respaldo”, aunque el Gobierno opta por mantener esos pesos como un colchón de liquidez ante eventuales tensiones.

En un lectura más crítica, Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, sostuvo que el giro de utilidades del Banco Central “es un mecanismo de financiamiento monetario al Tesoro Nacional”, una herramienta que, según señaló, “el propio Gobierno cuestiona moralmente, pero que igualmente utiliza”.

Para Casas, la operación no fortalece el balance del BCRA, sino que lo deteriora. Su argumento es que los $6 billones que quedarán depositados en la cuenta del Tesoro serán un pasivo para la autoridad monetaria, mientras que la cancelación de Letras Intransferibles implica usar ganancias del propio Central para rescatar activos emitidos por el Tesoro. “En los hechos, el Banco Central termina financiando la recompra de instrumentos que integran su propio activo”, planteó.

“Cuando esos pesos el Tesoro los use para comprar algo, para hacer una operación que no sea contra el Banco Central, como comprar dólares, cancelar un bono o algo con el mercado, entonces ahí se dará la expansión monetaria. O, mejor dicho, se efectivizará la expansión monetaria que quedó neutralizada en una primera instancia”, concluyó Caamaño.

Con ese matiz, la operación tiene una doble lectura. Para el Gobierno, es un paso en la estrategia de saneamiento del BCRA y reducción de deuda bruta. Para algunos analistas, en cambio, el punto clave es distinguir entre una mejora contable del balance individual del Central y una mejora efectiva del balance consolidado del sector público.