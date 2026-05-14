Se inaugura el parque solar más grande del país y acelera la apuesta por las energías renovables

YPF Luz pondrá en marcha El Quemado, el primer proyecto aprobado bajo el RIGI. La obra demandó una inversión cercana a u$s210 millones y aportará 305 MW al sistema eléctrico nacional.

El proyecto demandó una inversión cercana a u$s210 millones y representa uno de los desarrollos energéticos más importantes de los últimos años en el país.

La provincia de Mendoza inaugurará este jueves el Parque Solar El Quemado , desarrollado por YPF Luz, que se convertirá en el parque solar más grande de la Argentina y en el primer proyecto aprobado a nivel nacional bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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El proyecto demandó una inversión cercana a u$s210 millones y representa uno de los desarrollos energéticos más importantes de los últimos años en el país.

Además del impacto energético, la iniciativa aparece como un caso testigo para el Gobierno nacional y para el mercado, en un contexto donde el RIGI busca acelerar la llegada de inversiones privadas vinculadas a sectores estratégicos.

La inauguración contará con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

El Parque Solar El Quemado tendrá una capacidad instalada de 305 MW, suficiente para abastecer el consumo de más de 233.000 hogares argentinos.

Según detalló la compañía, la generación equivaldría al abastecimiento total de los hogares de la Ciudad de Mendoza junto con los departamentos de Las Heras y Lavalle.

El proyecto se ubica en el departamento mendocino de Las Heras, a 53 kilómetros de la capital provincial y a 13 kilómetros de Jocolí.

En esta primera etapa contará con más de 518.000 paneles solares bifaciales instalados sobre unas 350 hectáreas.

El parque también permitirá evitar la emisión de más de 385.000 toneladas de dióxido de carbono por año.

El primer proyecto aprobado bajo el RIGI

Uno de los aspectos más relevantes del emprendimiento es que se convirtió en el primer proyecto aprobado dentro del RIGI, el régimen impulsado por el Gobierno para fomentar grandes inversiones privadas.

Por eso, el desarrollo de El Quemado pasó rápidamente a ser observado como una referencia sobre el potencial del nuevo esquema de incentivos para destrabar proyectos energéticos e industriales.

El parque ya alcanzó uno de sus hitos técnicos centrales a comienzos de diciembre, cuando se concretó su energización y conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Esa conexión habilitó el inicio de las pruebas funcionales previas a su entrada plena en operación comercial.

Mendoza busca consolidarse como polo energético

La puesta en marcha de El Quemado también fortalece la estrategia de Mendoza para posicionarse como uno de los nuevos polos energéticos y mineros del país.

La provincia busca aprovechar el nuevo escenario de inversiones impulsado por el RIGI tanto para proyectos de hidrocarburos como de transición energética.

La ministra de Energía y Ambiente mendocina, Jimena Latorre, destacó que con este proyecto Mendoza alcanzará los 700 MW de potencia instalada en energías renovables.

Además, sostuvo que la provincia apunta a llegar a los 1.000 MW de capacidad fotovoltaica hacia 2030.

Renovables para abastecer industrias

Desde YPF Luz señalaron que buena parte de la energía generada estará destinada al abastecimiento de industrias argentinas.

El dato cobra relevancia en momentos donde cada vez más empresas buscan garantizar contratos de energía renovable para cumplir estándares ambientales internacionales y mejorar competitividad.

El avance de proyectos solares y eólicos también se produce en un contexto global donde las energías renovables ganan protagonismo dentro de las estrategias de seguridad energética y reducción de emisiones.

Para Mendoza, el desarrollo de El Quemado implica sumar infraestructura energética de escala nacional y consolidar su participación dentro del nuevo mapa de inversiones vinculadas a la transición energética argentina.