Alberto Fernández apuesta a las paritarias sin techo para compensar inflación

“Tenemos muchos problemas que resolver. Veo lo que pasa con los precios y me preocupa. Por eso hemos dejado todas las paritarias abiertas para que los salarios le ganen a la inflación y por eso ayer anunciamos un aumento y un bono para los jubilados, para que le ganen a la inflación sus ingresos”, planteó el mandatario en su discurso.

El ministro de Economía, Sergio Massa; y la directora del ANSES, Fernanda Raverta; anunciaron este miércoles un aumento por movilidad del 15,53% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, una medida que alcanza a más de 16 millones de personas. A este aumento se le sumará un refuerzo mensual de hasta $ 7.000 pesos que se pagará en septiembre, octubre y noviembre hasta el próximo aumento por movilidad previsto para diciembre, según informó la ANSES.

“Mientras tanto desde el Estado estamos haciendo los esfuerzos que correspondan para aportar a resolver el problema inflacionario y estamos convocando a todos los que están involucrados a que ayuden a resolver el problema inflacionario”, agregó el Presidente, mientras se espera que el Gobierno formalice una convocatoria a empresarios y sindicalistas.

“Argentina está creciendo. Debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea justo, equitativo y todos vivamos más tranquilos”, aseveró el Presidente y añadió: “Conozco el problema, no me desentiendo; lucho todos los días para ver cómo encontrarle una salida a un problema que se ha desatado en el mundo y no es solo argentino”.

En otro tramo de su discurso, Fernández afirmó que “el Estado es el que debe igualar donde la desigualdad ha aparecido” y cuestionó que durante el Gobierno anterior “creyeron que el problema de vivienda debía ser resuelto por el mercado”.

“Si hubiéramos gobernado nosotros, no hubiéramos tomado la deuda que hoy tenemos que soportar. Y por más que algún juez piense otra cosa, donde hay una necesidad hay un derecho, es lo que nos enseñó Evita”, agregó el Presidente. “Quiero vivir en una Argentina integrada donde todos tengamos los mismos derechos”, agregó.