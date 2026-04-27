Victoria Bonya, la influencer de moda que enfrentó a Putin: "Hace la vida insoportable" + Seguir en









Un video de Instagram se volvió viral tras mostrar a la creadora de contenido exponiendo el malestar que late en la sociedad rusa.

Victoria Bonya es una ex presentadora de televisión rusa convertida en influencer de moda.

Victoria Bonya, exconductora de televisión y actual influencer residente en las cercanías de Mónaco, se encuentra en el centro de la polémica en Rusia. A pesar de que sus 13 millones de seguidores en Instagram suelen consumir su contenido sobre moda, Bonya dio un giro político hace unos días al difundir un video de 18 minutos. En la grabación, se dirige directamente a Vladímir Putin para exigirle que escuche el descontento de la ciudadanía.

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Si bien formalmente prohibida, la red Instagram es muy utilizada por los rusos, y en cuestión de horas su vídeo alcanzó los 10 millones de visualizaciones. A lo que, cinco días después, llegó a los 30 millones, en un país con una población de 145 millones.

Allí, Bonya expresó: “Vladimir Vladimirovich, el pueblo le tiene miedo, los blogueros le tienen miedo, los artistas le tienen miedo, los gobernadores le tienen miedo. Pero usted es el presidente de nuestro país, y la gente no debería tener miedo. Yo no tengo miedo”. Durante el video, denunció las restricciones a internet y las prohibiciones en plataformas de redes sociales como Instagram, su principal fuente de ingresos.

La creadora de contenido evitó referirse a la invasión de Ucrania. Si bien su crítica se dirige mayormente a los mandos intermedios, no deja de cuestionar a Putin con frases como: “Usted ha privado a muchísimas personas de la posibilidad de estar en contacto con sus familiares”.

Además, Bonya lamentó que los servicios de seguridad “no paran de prohibir esto y aquello” y acusa al sistema de que “simplemente explotan a la gente y hacen que la vida en este país sea insoportable“.

Las declaraciones de Vladimir Solovyov y Vitaly Milonov Las críticas de la influencer dividieron al entorno de Putin. Por un lado, el secretario de prensa Dmitry Peskov validó sus reclamos; por otro, los leales al Kremlin reaccionaron con agresividad. Vladimir Solovyov la llamó “una zorra desgastada” y Vitaly Milonov, encargado de asuntos familiares en la Duma, la tachó de “escort de Dubái que balbucea incoherencias”. La Sra. Bonya replicó que al insultarla, habían insultado a todas las mujeres rusas.

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