Brutal ataque en Misiones: un nene de 7 años fue mordido por siete perros y permanece internado con graves heridas + Seguir en









El chico sufrió graves heridas tras ser mordido por siete perros en su casa de Posadas. Vecinos lo rescataron y permanece internado.

El ataque ocurrió en el patio de una vivienda en Posadas, Misiones.

Un nene de 7 años sufrió graves heridas tras ser atacado por siete perros mientras jugaba en el patio de su casa en Posadas, Misiones, en un hecho ocurrido generó conmoción y que lo dejó internado bajo observación médica.

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El episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Luzuriaga, entre Krause y la avenida Tambor de Tacuarí. Según se pudo reconstruir, el menor se encontraba aparentemente solo cuando fue sorprendido por una jauría dentro de la propiedad.

La violencia del ataque quedó en evidencia por las lesiones que sufrió: el niño presentó profundas mordeduras en el rostro, el hombro y la espalda, lo que obligó a una intervención urgente para salvarlo.

Fueron los vecinos quienes, al escuchar los gritos desesperados, reaccionaron de inmediato. Sin dudarlo, ingresaron al domicilio, lograron ahuyentar a los animales y rescatar al menor, evitando que la situación tuviera un desenlace aún más grave.

Cómo se encuentra de salud Luego del rescate, el chico fue llevado de urgencia al Hospital “Dr. Ramón Madariaga”. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas y su edad, los médicos decidieron derivarlo rápidamente al Hospital Pediátrico.

madariaga-7 Primero fue atendido en el Hospital Madariaga y luego derivado al Pediátrico. Actualmente, permanece internado bajo estricta observación profesional. Su estado de salud es reservado, aunque está recibiendo la atención necesaria para estabilizar sus lesiones. Investigación en curso En paralelo, efectivos de la Unidad Regional I trabajan en el lugar para reconstruir cómo ocurrió el ataque. La investigación se enfoca en dos puntos clave: por qué el niño estaba sin supervisión adulta en ese momento y de dónde provenían los siete perros que ingresaron a la propiedad. El caso continúa bajo análisis judicial mientras se intenta esclarecer responsabilidades en un hecho.

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