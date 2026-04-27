Después de casi 100 años: una histórica empresa de productos deportivos se declaró en bancarrota

La firma histórica se enfrenta al peor momento desde su creación y preocupa a miles de empresas por cómo será el futuro del rubro.

A pesar de que el rubro deportivo está en auge, la compañía no pudo sostenerse.

El mercado internacional de equipamiento atlético está pasando por un momento muy complejo que impacta tanto a las grandes cadenas como a las firmas especializadas. Con la inflación que acecha a varios países, ciertas compañías no logran sostener su estructura financiera y se enfrentan a la bancarrota .

En ese contexto, una gran compañía con décadas de trayectoria se vio obligada a tomar esta medida extrema para intentar reorganizar sus cuentas. La noticia sorprendió al sector porque este negocio se enfocaba en uno de los deportes más populares del momento, el pickleball, pero eso no le alcanzó para evitar el deterioro económico.

La historia de Gamma Sports y qué sucedió

La empresa Gamma Sports inició su historia en 1963. Su fundador, Harry Ferrari, aprovechó su formación como ingeniero y la mezcló con su pasión por el tenis para desarrollar tecnologías aplicadas a las cuerdas de raquetas, lo que lo volvió único en el nicho.

Con el paso de los años, la firma amplió su catálogo hacia otros deportes de paleta como pádel y pickleball, vendiendo tanto online como de manera mayorista a tiendas especializadas. De todas formas, en marzo de 2026 la compañía decidió recurrir al Capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos, un recurso legal que busca proteger a la empresa frente a sus acreedores mientras reorganiza su estructura financiera.

Pero el dato que más llama la atención es que esta decisión llega justo en un contexto donde el pickleball está en expasión, convirtiéndose en una disciplina que registró cifras récord de participación. Este es un deporte de raqueta que aprovecha los elementos del tenis, bádminton y tenis de mesa. Se juega con una pala sólida y una pelota perforada de plástico en una cancha del estilo del bádminton.

Gamma Sports A pesar del resurgimiento del pickleball, la empresa no se pudo mantener a flote. Shutterstock

Los números en rojo de empresa

Según la presentación de los documentos judiciales de la empresa, Gamma Sports declaró activos en un rango de entre 1 millón y 10 millones de dólares, con pasivos dentro del mismo margen. Entre sus principales acreedores figuran tres compañías a las que se les deben montos superiores a los 100.000 dólares cada una.

A nivel operativo, los resultados tampoco acompañaron. Durante 2024, la empresa registró ventas brutas por aproximadamente 14,23 millones de dólares, pero cerró con una pérdida de 3,26 millones. Entonces, aunque el volumen de negocio se mantuvo relevante, los costos y la caída en la rentabilidad generaron una situación casi imposible de remontar.

Bancarrota quiebra pobre sin dinero La crisis en el sector provocó cierres en cientos de locales deportivos. Pexels

No es la única marca afectada: los problemas en el sector

El caso de Gamma Sports no es aislado. En los últimos años, varias marcas del rubro deportivo enfrentaron dificultades similares, por ejemplo, durante 2025 las cadenas como Bob’s Stores, Next Adventure y Moosejaw cerraron operaciones. A su vez, Eastern Mountain Sports redujo su red de sucursales, mientras que Orvis bajó la persiana de más de 35 tiendas en Estados Unidos. Eddie Bauer también inició un proceso de retiro del mercado minorista.

Este fenómeno tiene varias causas, por un lado, el cambio en los hábitos de consumo favorece las compras online y reduce el tráfico en tiendas físicas. Por el otro, los costos logísticos y la competencia internacional, como Shein o Temu, presionan los márgenes de ganancia.

Lo que sigue llamando la atención es que el interés por el deporte sigue siendo fuerte. El pickleball, por ejemplo, mostró un gran crecimiento en el último tiempo, con 19,8 millones de personas que lo practicaron en 2024, lo que implica un salto del 45,8% en comparación con el 2023 y un aumento acumulado del 311% en tres años.

Además, cerca de 48,3 millones de estadounidenses participaron al menos una vez en esta disciplina en los últimos 12 meses, con un incremento del 35% en tan solo medio año. Incluso con estos números, el crecimiento de la demanda no garantiza una estabilidad financiera. El futuro de la industria va a depender de cómo las empresas logren ajustarse a estos cambios.