Alberto Fernández, sobre la deuda: "No quiero hacerle quitas a nadie, ni dejar de pagar"

De esta forma, quien ocupará la Casa Rosada desde el próximo 10 de diciembre, ratificó que no dejará de pagar las deudas tomadas por la gestión del saliente Mauricio Macri, que incluye el acuerdo firmado con el FMI por cerca de u$s57.000 millones.

Fernández buscó dar una contundente señal que aleje el fantasma del default, aunque dejó claro que buscará una renegociación con los acreedores externos, la cual sería, afirmó, sin quitas.

“No quiero hacerle quitas a nadie, no quiero dejar de pagar lo que debemos, sé que esta terrible y ridícula deuda lo tomó un gobierno democrático y el resto del mundo no tiene la culpa de lo que elegimos los argentinos. Pero esta vez la deuda no la va a pagar los que menos tienen, no la van a pagar los que producen, los que dan empleo”.