Marcelo Longobardi reconoció que también visitó la Quinta de Olivos durante la cuarentena

“El Presidente debe haber recibido cientos de personas, imagino que bajo ciertos protocolos. Ha habido periodistas que han visto al Presidente. Yo mismo he visto al Presidente. Ese día no me lo olvido más. Saben que mi relación con él no es especialmente buena, más bien, diría yo, todo lo contrario, pero él tuvo la gentileza de invitarme a almorzar al principio de la cuarentena”, relató en su programa de Radio Mitre.

Respecto a los exabruptos del diputado Fernando Iglesias contra Florencia Peña, Longobardi consideró que la actriz "declaró haber ido a ver al Presidente por razones vinculadas a su trabajo; eso se lo confundió con una cuestión personal, lo cual me pareció inapropiado”.

“Tuvimos una conversación sobre trabajo, sobre las cosas que los periodistas hablan con los políticos; yo no hago mucho eso, no veo funcionarios, como otros de mis colegas, pero obviamente uno no puede negar una invitación a almorzar de parte del Presidente”, cerró Longobardi.