Alberto, en mensaje final de su mandato al Congreso, avanzó contra la Justicia ante la Corte

Recordó que “el personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces, no existen operadores que en nombre del Gobierno compran voluntades judiciales, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano y el espionaje interno ya no existe” y consideró que “de nada sirve semejante trabajo si miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política”.

“No hablo en abstracto. Recientemente, tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, exagentes de inteligencia y políticos”, dijo Alberto Fernández en alusión directa a la filtración de los chats cuya validez como prueba en un proceso judicial fue descartada por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Sebastián Ramos.

Una de esas filtraciones mostró un supuesto vínculo entre el juez Ramos y uno de los mencionados en los chats, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D´Alessandro.

Sobre esas denunciadas relaciones irregulares entre miembros del Poder Judicial y los “factores de poder”, el Presidente afirmó que “los ejemplos abundan”.

“Conocemos como se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo.

Vimos también como a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país”, enumeró.

“Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares”, concluyó.

Sobre la Corte Suprema fue directo, mientras desde un palco bandeja lo escuchaban Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz : “Atentan contra la Constitución los que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo olvidando que la mentada división de poderes rige para todos en la república”, enfatizó el Presidente, cuando reprobaba el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura.

Alberto Fernández brindó su último discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y realizó un pedido a los legisladores en cuanto al tratamiento de los futuros proyectos: “No condicionemos la aprobación de proyectos de leyes que los argentinos están necesitando”.

Así, abrió el período ordinario de sesiones ante la Asamblea Legislativa en lo que fue el último mensaje de su mandato. Resumen de gestión, gestos al kirchnerismo, cruces con la oposición y la Corte Suprema, y mensajes hacia el arco político de cara a las elecciones fueron los principales ejes de su discurso. Además, hizo mención a las iniciativas más importantes de cara al período legislativo de 2023.

Explicó y especificó cuáles son los proyectos que cree relevantes y necesarios para la sociedad argentina: “Cuando menciono esto evoco rápidamente la creación de universidades, la promoción de la agroindustria y otros proyectos que fueron postergados sin razón aparente. Con barullo político no sé quiénes ganan. Sí sé que pierde nuestra gente”.

Como uno de los proyectos más destacados, Fernández anunció la reglamentación de “la Ley 27.696, una norma legal que incorpora el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género en el Programa Médico Obligatorio de las Obras Sociales Nacionales”.

“Con la reglamentación de esta ley, estaremos garantizando cobertura integral de las prácticas preventivas y terapéuticas, médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria”, explicó.

En este contexto, el Presidente mencionó cuáles son los proyectos que cree urgentes para su aprobación:

Ley de HumedalesLey de EnvasesLey de Bienestar AnimalLey para un Sistema Nacional de ResidenciasLey de Expansión de la Inversión EducativaLey que crea las universidades de Pilar, de Ezeiza, del Delta, de Saladillo y de la Cuenca del Salado con sede en Cañuelas.