Las excéntricas medias del "Dr. C"

“Cada vez que me iba de viaje compraba. En un momento Guillermo Favale empezó a hablar de mis medias y me vi obligado a usar un par por día. El problema era que me gastaba un sueldo en medias”, ironiza. “Hasta que se acercaron dos fabricantes y me ofrecieron hacerlas”, relata. Hoy no hay camarógrafo, periodista, productor, asistente y personal en general del Grupo que no tenga un par de medias de C5N. “Cuando llego a los aeropuertos, la gente me pide las medias del canal. El día de San Valentín hicimos un modelo de color naranja. También tengo algunos pares con mi cara y consejos como ‘vacuna a tus hijos’ o ‘lavate las manos’”, agrega.