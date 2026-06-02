Mbappé en busca de romper récords y darle a Francia su tercera estrella en este Mundial 2026

Pudo fichar con el Real Madrid a los 14 años pero eligió el AS Mónaco y comenzó una carrera de película que continúa hoy en el conjunto madrileño.

El 12 de julio de 1998 Francia se coronó campeón mundial por primera vez en su historia en el Stade de France. Unos meses después, el 28 de diciembre a casi 7 kilómetros de aquel estadio, nacía una nueva leyenda francesa que llevaría a los galos a conseguir su segundo campeonato en 2018, Kylian Mbappé.

“Ahora soy el capitán del equipo. Es diferente ahora. Es una responsabilidad diferente, pero estoy listo para eso. Estoy listo para liderar a mi equipo en el escenario más grande otra vez, y espero que volvamos con el trofeo a París y a los Campos Elíseos”, declaró el delantero del Real Madrid sobre este Mundial con el antecedente de la final perdida contra Argentina en Qatar.

Con tan solo doce años, “Kiki”, que jugaba en el Bondy francés, ya había llamado la atención de ojeadores de varios equipos de Europa como el Chelsea o el propio Paris Saint-Germain. Incluso pasó una semana en la capital de España con su familia en la que Zinedine Zidane intentó convencerlos de que el joven se uniera al Real Madrid.

Su madre, argelina y jugadora profesional de handball, y su padre, un exfutbolista de origen camerunés, gestionaron con cautela su incipiente carrera y admitieron que en España no tenían una “red de apoyo” y querían que su inicio fuera más pausado. Por eso, Mbappé firmó con el AS Mónaco a sus 14 años.

Allí debutó con tan solo 16 años y 347 días, en un empate de visitante del Mónaco contra Caen. Pero eso ya es historia. Porque la carrera de Kylian fue en ascenso constante sin escalas.

"Mbappé puede convertirse en mi heredero, y no lo digo en broma", declaró el máximo ídolo brasileño, Pelé, en una entrevista en 2021, un año antes de su fallecimiento. Además, agregó: "Puedo verme en su habilidad para jugar con velocidad. Es un atacante que piensa rápido. Cuando llega la pelota, ya sabe qué hacer, ya tiene en mente hacia dónde ir y cómo orientar el juego para encontrar la mejor solución. Estas también son características importantes en el fútbol actual. Y luego Kylian también es rápido en carrera y en regate, como lo era yo".

El Real Madrid y la cuenta pendiente

En la temporada 24/25 fichó por el Real Madrid que preparaba un equipo repleto de figuras que prometía una “nueva era galáctica”. Este año fue nombrado Jugador de la Temporada del Real Madrid y además fue el máximo goleador de La Liga y de la Champions League con 25 y 15 tantos respectivamente.

Es un delantero que convive con el gol. Sabe cómo y cuándo es el momento justo para anotarlo. Tanto es así que en la última final del Mundial anotó tres goles en el tiempo de juego y otro en la tanda de penales.

Sin embargo, desde su llegada al Merengue no pudo cumplir su mayor objetivo: ganar la Champions League, su cuenta pendiente. Este año, la final de La Liga se les escapó frente al Barcelona. Hasta ahora acumula tan solo dos títulos con el conjunto madrileño, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de la FIFA.

El mayor problema del nacido en París desde su llegada a España fue el estado físico. En sus casi dos temporadas en el club, acumuló 13 lesiones, exactamente la misma cantidad que había sufrido en siete temporadas con el PSG. La última fue el 24 de abril en un partido contra Betis, una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Por fortuna para Didier Deschamps, el delantero ya jugó tres partidos luego de aquella lesión.

Francia debutará en la Copa del Mundo el 16 de junio contra Senegal, luego jugará contra Irak el 22 y cerrará la fase de grupos contra Noruega el 26. Mbappé buscará llevar a su equipo a su tercera final mundialista seguida, hito solo conseguido por Alemania entre 1982 y 1990, y por Brasil entre 1994 y 2002.

“No se puede volver atrás. Tenemos que aprovechar esa decepción y convertirla en motivación para procurar cambiar de verdad el curso de la historia y darnos la oportunidad de llegar a otra final, lo cual será extremadamente difícil, e intentar llevarnos a casa la tercera estrella”, declaró Kylian sobre el próximo Mundial con el recuerdo de Qatar 2022.

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