Dólar futuro y reservas: el BCRA asegura que ya "reseteó" su poder de fuego para intervenir

El vicepresidente de la entidad monetaria dijo que ya se cerraron casi todas las posiciones en el mercado de futuros y que la acumulación de divisas se "alineará" al ritmo de compras. Reconoció que la demanda de pesos viene con "rezago".

El vicepresidente del Banco Central (BCRA) , Vladimir Werning , afirmó este martes que la entidad ya logró "resetear su capacidad de fuego" para enfrentar un eventual evento cambiario, al tiempo que señaló que la acumulación de reservas "se alineará" con el ritmo de compra de dólares de la entidad.

Werning expresó estos conceptos en el marco del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas (IAEF) que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

El funcionario hizo un repaso de las fases del programa de estabilización de la economía a lo largo de los últimos dos años, en los que destacó que se llevó a cabo sin medidas extremas que afectaran a la propiedad privada. "La compra de reservas y refinanciamiento del Tesoro en un contexto de flotación del tipo de cambio ya mostró su virtud. La compra de dólares se da en contextos favorable", explicó Werning ante unos 1.000 asistentes.

El funcionario explicó que "la semana pasada el BCRA prácticamente cerró posición abierta en contados de futuros" en tanto que a mediados de año los dólares provenientes del swap de monedas por u$s8.000 millones "estarán disponibles".

En ese sentido, dijo que "la capacidad de fuego ha sido reseteada" y que la deuda comercial heredada del anterior gobierno " ya se encuentra resuelta en un 50%".

Reservas internacionales: prometen más acumulación

Al respecto, dijo que "la acumulación de reservas se alineará más de cerca con las compras que lleva adelante el BCRA", aunque más adelante de su exposición consideró que los dólares que junta el BCRA se suman en "un nivel más rápido que el programado".

Cabe destacar que la Fase 4 del programa establecía comprar unos u$s10.000 millones este año. Mayo cerró con un nivel de compras acumuladas de unos u$s9.000 millones aunque la mayor parte de ello se fue a pagar vencimientos.

Según se desprende del último Staff Report del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Argentina está por detrás de lo previsto en materia de reservas internacionales. Para junio, el Banco Central tendría que haber reunido u$s3.200 millones, pero va a quedar unos u$s8.600 millones negativos. Eso se debe al segundo waiver que le concedió la entidad a Buenos Aires. La diferencia es de u$s11.800 millones.

fmi bcra dolares reservas Los auxilios del FMI trajeron alivio a las reservas del BCRA. ChatGPT IA

Subirá la demanda de pesos

En materia de política monetaria, Werning reconoció que la demanda de pesos quedó más atrasada de lo que esperaba el organismo. Eso mismo refleja el último Informe de Política Monetaria. No obstante, consideró que, "en meses recientes, la venta sostenida de dólares por las empresas ha impulsado un aumento de demanda por activos líquidos del tesoro". "Pero su propósito esto último es el de alimentar un ciclo de inversión, por lo cual está anticipando un aumento genuino de la demanda de dinero, aunque con un rezago mayor al esperado", indicó.