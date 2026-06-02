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2 de junio 2026 - 13:58

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 2 de junio en el Mundial 2026

Lionel Scaloni ultima detalles a 14 días del inicio del Mundial para la selección Argentina.

Lionel Scaloni ultima detalles a 14 días del inicio del Mundial para la selección Argentina.

Por AFA

El equipo de Lionel Scaloni realizó su primer entrenamiento en Estados Unidos, mientras el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de varios futbolistas a días del debut mundialista.

La Selección argentina ya comenzó su preparación para el Mundial 2026 con su primera práctica en Kansas City, la ciudad elegida como base de operaciones durante gran parte de la competencia. Bajo temperaturas cercanas a los 31 grados, el plantel encabezado por Lionel Scaloni inició los trabajos en el Compass Minerals National Performance Center con la mira puesta en el debut del 16 de junio frente a Argelia.

Uno de los principales focos de atención del cuerpo técnico pasa por la situación física de varios integrantes del plantel. Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian Romero, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás González y Nicolás Paz atraviesan distintos procesos de recuperación, por lo que Scaloni monitorea de cerca su evolución. Mientras tanto, el seleccionado disputará dos amistosos frente a Honduras e Islandia para llegar con ritmo de competencia al inicio del torneo.

Además, Argentina ya se instaló en el Sporting KC Training Center, un moderno complejo ubicado en Kansas City que cuenta con instalaciones de última generación, cinco canchas y un gimnasio de alto rendimiento. En paralelo, la llegada de Messi también generó repercusión fuera de la cancha: la habitación 202 que ocupa en la concentración se volvió viral en redes sociales por las comparaciones con el cuarto que utilizó durante el Mundial de Qatar 2022, donde la Albiceleste conquistó su tercera estrella.

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Se confirmaron las camisetas que utilizará la Selección argentina en la fase de grupos

camisetas selección

La Selección argentina tiene confirmado el uniforme que utilizará en cada uno de sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, certamen en el que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Para los encuentros frente a Argelia y Austria, la Albiceleste mantendrá su tradicional indumentaria titular, compuesta por la camiseta celeste y blanca. En el estreno mundialista, Emiliano “Dibu” Martínez vestirá un uniforme completamente naranja, mientras que para el segundo compromiso utilizará una equipación de color verde claro.

La principal novedad llegará en el cierre de la fase de grupos ante Jordania, cuando Argentina estrene una camiseta alternativa negra con detalles celestes y azules, números y escudo en color blanco. Será la primera vez que el seleccionado nacional utilice una casaca negra en una Copa del Mundo, en un diseño que además incorpora referencias al tradicional fileteado porteño.

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El primer equipo que probó Lionel Scaloni en los entrenamientos de la Selección argentina

Lionel Scaloni comenzó a delinear alternativas en la primera práctica de la Selección argentina en Kansas City, donde varios futbolistas todavía trabajan de manera diferenciada por distintas molestias físicas. Ante ese escenario, el entrenador armó una formación con los jugadores que actualmente se encuentran en mejores condiciones.

Durante los ejercicios realizados en el predio elegido como base para el Mundial 2026, el cuerpo técnico ensayó un once con varias de las principales figuras disponibles, mientras continúa esperando la recuperación de algunos habituales titulares que arrastran lesiones.

La alineación utilizada estuvo integrada por Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. El equipo podría sufrir modificaciones en los próximos días a medida que evolucionen los futbolistas que todavía no se entrenan a la par del grupo.

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El bunker de la "Scaloneta": así es el centro de entrenamiento donde se alojará la Selección Argentina en el Mundial 2026

bunker argentina

La Selección Argentina ya se encuentra en Estados Unidos para finalizar su preparación antes del Mundial 2026 que iniciará en solo 10 días y durante las próximas semanas se alojará en un moderno centro de entrenamiento en Kansas City.

Se trata del Sporting KC Training Center, que fue inaugurado en 2018 luego de una colaboración millonaria entre el Kansas City de la MLS, la federación de fútbol de Estados Unidos y el centro médico Children's Mercy.

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Cuánto dinero entregará la FIFA por los 19 jugadores del fútbol argentino que participarán en el Mundial 2026

mundialistas futbol argentino

A días del inicio del Mundial 2026 quedó confirmado que un total de 19 jugadores del fútbol argentino fueron convocados para defender a sus selecciones en la cita mundialista.

Como beneficio de esto, la FIFA dispuso que cada club reciba una compensación de u$s11.000 diarios por cada jugador prestado hasta que dure su estadía en el certamen.

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Lionel Messi y Kylian Mbappé van por el récord del máximo goleador de la historia de los Mundiales

messi mbappe.jpg

Miroslav Klose, histórico verdugo de la Argentina, lidera la tabla de los máximos goleadores de la historia de los mundiales. Sin embargo, su marca esta amenazada y en riesgo de ser superada durante Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El alemán lidera dicha estadística con 16 goles, solo uno más que el "Fenómeno" Ronaldo, mientras que el podio lo completa Gerd Müller, otro histórico delantero alemán que brilló en la década del '70.

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El detalle oculto de la habitación de Lionel Messi en la concentración de la Selección que causó furor

messi de paul concentracion

Lionel Messi fue el último jugador convocado por Scaloni en arribar a la concentración de la Selección argentina, en Kansas. Y lo hizo, como no podía ser de otra manera, junto a Rodrigo De Paul.

El equipo campeón del mundo se prepará unos días en Estados Unidos antes de jugar su primer partido del Mundial frente a Argelia, el próximo martes 16 de junio desde las 22 (hora argentina).

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Austria, rival de Argentina, perdió a una de sus figuras tras una lesión

lesion austria

A tan sólo nueve días del inicio del Mundial, la Selección de Austria comunicó que sufrió una baja sensible en su lista de convocados. De esta manera, llegará algo debilitado al duelo contra Argentina.

El combinado europeo, que se cruzará contra los de Scaloni en el Grupo J, no podrá contar con una de sus principales figuras para la competencia. Se trata del mediocampista Christoph Baumgartner, quien sufrió una lesión en el muslo derecho durante la entrada en calor previa al amistoso frente a Túnez.

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Cristian "Cuti" Romero se entrenó con normalidad y crece el optimismo en la Selección argentina

selección argentina cuti romero

Cristian Romero protagonizó una de las noticias más positivas para la Selección argentina durante la jornada de entrenamiento en Kansas City. El defensor central trabajó con normalidad junto al resto del plantel en ejercicios con pelota, una señal alentadora de cara al debut frente a Argelia en el Mundial 2026.

Pese a la evolución favorable del futbolista del Tottenham, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico mantienen una postura cautelosa. La idea es evitar cualquier riesgo innecesario, por lo que Romero no será utilizado en los amistosos preparatorios ante Honduras e Islandia. Su presencia en el estreno mundialista continuará siendo evaluada durante los próximos días.

Mientras tanto, Agustín Giay y Nicolás Capaldo permanecen junto a la delegación como alternativas de emergencia, especialmente ante la incertidumbre que rodea a Gonzalo Montiel, quien todavía se recupera de un desgarro. Argentina podrá realizar modificaciones en la lista definitiva hasta el 14 de junio, apenas dos días antes de su debut en la Copa del Mundo.

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Las dudas de Lionel Scaloni y el posible equipo para el debut de Argentina en el Mundial

Scaloni Samuel Twitter Selección Argentina

La Selección argentina continúa con los trabajos de preparación en Kansas City a dos semanas del estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia, mientras el cuerpo técnico monitorea la evolución de varios futbolistas que arrastran lesiones o molestias físicas. Aunque el panorama es alentador, todavía hay algunos nombres que permanecen bajo observación.

Las principales incógnitas pasan por Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian Romero, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel, quienes realizan diferentes procesos de recuperación. El arquero se recupera de una fractura en un dedo de la mano derecha, mientras que el defensor del Tottenham, el mediocampista de Boca y el lateral de River buscan dejar atrás distintas lesiones musculares y ligamentarias antes del inicio de la competencia.

Si el debut ante Argelia fuera hoy, Gerónimo Rulli ocuparía el arco y Julián Álvarez sería titular tras superar su esguince de tobillo. Sin embargo, si los jugadores que actualmente generan preocupación logran recuperarse a tiempo, Lionel Scaloni podría contar con su formación ideal, encabezada por Dibu Martínez, Cristian Romero, Leandro Paredes y Lionel Messi en busca de defender el título mundial conseguido en Qatar 2022.

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Los amistosos de la Selección argentina antes del debut mundialista

La Selección argentina afrontará dos compromisos amistosos en Estados Unidos como parte de la preparación final para el Mundial 2026.

Argentina vs. Honduras

  • Fecha: 6 de junio de 2026
  • Estadio: Kyle Field, Texas
  • Horario: 21:00 (hora argentina)

Argentina vs. Islandia

  • Fecha: 9 de junio de 2026
  • Estadio: Jordan-Hare Stadium, Alabama
  • Horario: 22:00 (hora argentina)

Ambos encuentros servirán como las últimas pruebas del seleccionado nacional antes del debut mundialista frente a Argelia, previsto para el 16 de junio en Kansas City.

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Dibu Martínez compartió un mensaje en plena recuperación y apunta a llegar al debut mundialista

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La recuperación de Emiliano "Dibu" Martínez es una de las principales preocupaciones de la Selección argentina a menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026. El arquero campeón del mundo participó de la primera práctica en Kansas City, aunque lo hizo de manera diferenciada debido a la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha durante la previa de la final de la Europa League.

Pese a no poder entrenarse con normalidad, el guardameta se mostró optimista y dejó un mensaje en sus redes sociales tras la jornada de trabajo. "Día 1 con mucha ilusión , triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país", escribió el marplatense, que continúa con el tratamiento para llegar en condiciones al estreno de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Por el momento, Martínez no participará de los amistosos frente a Honduras e Islandia, los últimos ensayos antes del debut ante Argelia del 16 de junio. Mientras avanza su recuperación, Lionel Scaloni y el entrenador de arqueros Martín Tocalli evalúan las alternativas para esos encuentros, con Gerónimo Rulli y Juan Musso como principales candidatos para ocupar el arco argentino.

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Jordania, que integra el grupo de Argentina, anunció sus 26 futbolistas convocados

Jordania

La selección de Jordania confirmó la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 y ya comenzó a preparar el partido que disputará frente a Argentina, encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo J que se jugará el próximo 27 de junio en la ciudad de Dallas.

El combinado asiático afrontará una cita histórica, ya que participará por primera vez en una Copa del Mundo, un logro sin precedentes para el fútbol jordano. La oficialización de la nómina permite conocer con anticipación a los futbolistas que podrían enfrentarse al equipo dirigido por Lionel Scaloni en uno de los compromisos más esperados de la fase de grupos.

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Cómo llegan los jugadores lesionados de la Selección argentina y qué alternativas maneja Scaloni

paredes montiel romero

A 14 días del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, son varios los jugadores "tocados" que tiene Lionel Scaloni, por lo que estará prestando especial atención en sus evoluciones y, por lo tanto, posibles reemplazos.

En total, son nueve los jugadores que tienen algún tipo de lesión o molestia: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leandro Paredes, Nico Paz, Nicolás González, Julián Álvarez y Lionel Messi.

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Lionel Scaloni monitorea a los futbolistas en recuperación tras la primera práctica en Kansas

seleccion argentina

La Selección argentina realizó su primer entrenamiento en Kansas City y dio inicio formal a la preparación para el Mundial 2026, en una jornada marcada por las altas temperaturas y el seguimiento especial de varios futbolistas que atraviesan procesos de recuperación física a pocos días del debut en la competencia.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzó los trabajos en el Compass Minerals National Performance Center, complejo que utiliza habitualmente el Sporting Kansas City de la MLS y que funcionará como uno de los principales centros de operaciones del seleccionado durante su estadía en Estados Unidos.

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