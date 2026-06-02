Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 2 de junio en el Mundial 2026

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Se confirmaron las camisetas que utilizará la Selección argentina en la fase de grupos

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La Selección argentina tiene confirmado el uniforme que utilizará en cada uno de sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, certamen en el que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Para los encuentros frente a Argelia y Austria, la Albiceleste mantendrá su tradicional indumentaria titular, compuesta por la camiseta celeste y blanca. En el estreno mundialista, Emiliano “Dibu” Martínez vestirá un uniforme completamente naranja, mientras que para el segundo compromiso utilizará una equipación de color verde claro.

La principal novedad llegará en el cierre de la fase de grupos ante Jordania, cuando Argentina estrene una camiseta alternativa negra con detalles celestes y azules, números y escudo en color blanco. Será la primera vez que el seleccionado nacional utilice una casaca negra en una Copa del Mundo, en un diseño que además incorpora referencias al tradicional fileteado porteño.