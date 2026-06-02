Luis Caputo polariza: "Aunque haya una invasión extraterrestre, Axel Kicillof no va a ser presidente nunca"

Ante un mercado que duda, el funcionario volvió a enfatizar en que no hay posibilidades de una victoria del kirchnerismo de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.

El ministro de Economía habló esta mañana en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña.

El ministro de Economía, Luis Caputo , volvió a insistir en que el " el kirchnerismo no es una opción en la Argentina" y descartó la posibilidad de que el gobernandor de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , pueda ser presidente el próximo año. Además, adelantó que el BCRA sobrecumplirá la meta de compra de reservas y estimó que podrían llegar a hacerse de u$s24.000 millones durante 2026, más del doble de lo acordado con el FMI .

"Puede haber un shock externo , el petróleo puede ir a u$s400 , puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre , que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina . ¿Está claro?", afirmó el funcionario ante la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina ( CAMBRAS ).

Caputo recordó la conocida frase de la serie El Eternauta y la asoció con el kirchnerismo. “Vieron El Eternauta, donde se hizo famosa la frase esa de 'lo viejo funciona' . Bueno, la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona ".

Y agregó, ante un público de empresarios del país vecino y representantes de firmas locales que operan en Brasil: "¿Podrá venir otro? Eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo. Por lo tanto, ese temor a volver al pasado sáquenselo, porque no va a estar “.

En otro momento de su presentación, el ministro afirmó que la restricción externa es un "mito" impuesto por el kirchnerismo y que actualmente "hay dólares para todos los que quieran importar, para las empresas que quieran repatriar dividendos y para los argentinos que quieran ahorrar en dólares, por la cantidad que quieran".

"Así todo, todavía sobran tantos dólares que el Central viene comprando a razón de 100 millones por día desde que empezó el año", agregó Caputo, que destacó que "ya está cumplida la meta acordada con el FMI de u$s10.000 millones" en reservas adquiridad por el BCRA.

luis caputo latam forum 2026 Caputo: "¿Esto quiere decir que está todo bien? No, obviamente, pero quiere decir que vamos bien. Y si tenemos en cuenta de donde venimos, venimos extremadamente bien". Ministerio de Economía

"En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar u$s7.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar u$s24.000 millones. No es lo que esperamos, probablemente podamos estar entre u$s17.000 y u$s24.000 millones", detalló.

A su vez, destacó el potencial futuro de las exportaciones vinculadas a la explotación de hidrocarburos y minerales de cara al futuro. Afirmó que para 2031 "el saldo de la balanza comercial de energía y minería será de u$s60.000 millones, es decir, u$s40.000 millones más que hoy".

Optimismo para 2027

El titular del Palacio de Hacienda también defendió sus dichos sobre que la inminente llegada de "los mejores 18 meses" de las últimas décadas. "En ese momento no era tan obvio y hubo algunos críticas por eso", remarcó Caputo, que mencionó señaló 5 datos de la evolución de la economía para justificar sus dichos.

Primero destacó que "la recaudacion empieza a recuperar". Segundo, que "la inflacion sigue hacia la baja", luego de la desaceleración de abril, y adelantando que "mayo va a ser mas bajo". Tercero, que "los salarios se han empezado a recuperar nuevamente". Cuarto, la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral.

Como último argumento, mencionó que el nivel actividad económica "está en un récord" y que en la medición tendencia-ciclo tuvo "24 meses seguidos de crecimiento, por primera vez en los últimos 15 años". Afirmó queArgentina "está creciendo aproximadamente al 3,5%-4%, que es un nivel de crecimiento que es la envidia de la mayoría de los países del mundo" y que incluso "podría estar creciendo al 7%-8%".

Y concluyó: "¿Esto quiere decir que está todo bien? No, obviamente, pero quiere decir que vamos bien. Y si tenemos en cuenta de donde venimos, venimos extremadamente bien".